Of hij gevaccineerd is? De SGP-leider zwijgt

Ex-FVD’er Henk Otten vroeg dinsdagmiddag in de Eerste Kamer aan FVD-fractievoorzitter Paul Frentrop of hij gevaccineerd was tegen corona, en de voorzitter waarschuwde Frentrop: „U hoeft daar niet op te antwoorden.” In het voorjaar zag je op sociale media de ene na de andere politicus met een opgestroopte mouw bij de GGD zitten, als voorbeeld. Dat is niet heel moeilijk als jouw kiezers zich toch al graag laten vaccineren, en dus viel het op dat Geert Wilders ook zo’n foto op Twitter zette – een flink deel van de PVV’ers twijfelt of moet er niets van hebben. In de Tweede Kamer zei Tunahan Kuzu van Denk, met veel kiezers die de vaccins niet vertrouwen, al een paar keer dat hijzelf wél gevaccineerd is. Al zal hij, zegt hij in de gang van het gebouw, zijn achterban nooit oproepen om dat ook te doen. „Ik ben niet de wandelende reclamezuil van Hugo de Jonge.”

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, met ook een groep vaccinweigeraars, vindt dat ze het niet hoeft te zeggen. Ze zegt het wel, ze is gevaccineerd. Maar niet als voorbeeld. „De polarisatie is zo hevig. Ik wil niet in de hoek worden geduwd van de antivaxers en Forum voor Democratie.” Net als Wilders, Kuzu en partijleiders als Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (gevaccineerd) of Caroline van der Plas van BBB (gevaccineerd) wil Ouwehand stevig blijven opkomen voor wie geen vaccin wil.

Dat doet ook SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Maar hij denkt dat dat beter lukt als hij niets zegt over zijn eigen keuze. In zijn werkkamer in de Tweede Kamer vertelt hij over het „theologisch dispuut” dat je al in de achttiende eeuw had, na de ontdekking van het vaccin tegen pokken, en dat zich onder bevindelijk gereformeerden nog steeds afspeelt: grijp je in in Gods voorzienigheid als je je laat inenten? Of is het vaccin een geschenk van God? In Lucas 5:31 zegt Jezus dat wie gezond is, geen ‘medicijnmeester’ nodig heeft. Maar in Deuteronomium 22:8 staat dat je een leuning op je dak mag maken.

Dat kinderen aan het begin van de twintigste eeuw niet naar school mochten zonder ‘pokkenbriefje’ was een van de redenen voor de oprichting van de SGP en Van der Staaij zegt dat het hem gaat om die gewetensvrijheid. „Je moet de afweging zélf maken.” En al bleek in 2013 uit een proefschrift dat orthodoxe christenen theologische argumenten belangrijker vinden dan wat iemand met gezag in eigen kring zegt over vaccins, hij denkt dat er „ruis” ontstaat als hij zegt of hij is gevaccineerd. „Ik wil de spreekbuis zijn van mijn héle achterban.”

Paul Frentrop van Forum voor Democratie zegt in de Eerste Kamer dat hij gevaccineerd is ja. En dat Thierry Baudet vindt dat je je níet moet laten vaccineren? Omdat er volgens hem gif in de vaccins zit? „Ik zou het afraden”, zegt Frentrop, „om medische adviezen te volgen van welke partijleider dan ook.”