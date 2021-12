NRC-uitgever Mediahuis neemt belang in podcastmaker De Stroom

Mediahuis, het moederbedrijf van NRC, neemt een belang van vijftig procent in de kleine podcastproducent De Stroom. De twee bedrijven willen samenwerken en investeren om in de sterk groeiende podcastmarkt een grotere rol te gaan spelen.

De Stroom, een start-up die pas een jaar bestaat en zeven mensen in dienst heeft, blijft redactioneel volstrekt onafhankelijk van NRC, verzekert Dominic Stas, algemeen directeur van NRC Media. NRC speelt met goed beluisterde podcasts als Vandaag en Haagse Zaken al een belangrijke rol op de Nederlandse podcastmarkt en heeft een eigen podcastapp, NRC Audio.

Oprichter van De Stroom is Kees de Koning, die in 1995 het platenlabel Top Notch begon. „De kennis die hij heeft van de audiomarkt combineert goed met alles wat Mediahuis aan het doen is”, aldus Stas, die behalve bestuurder bij NRC ook deel uit maakt van het management van Mediahuis. De Stroom maakt onder meer podcasts met Arie Boomsma (Over routines) en de rapper Hef (Rookworst), die minder journalistiek van aard zijn dan die van NRC.

„Er is nog een hele grote markt buiten NRC en De Telegraaf” (die ook tot Mediahuis behoort), zegt Stas, „en dat is de audiomarkt die ons interesseert.” Het is de bedoeling dat De Stroom, anders dan NRC, ook podcasts voor bedrijven en instellingen gaat maken, zogeheten Branded Content.

Commerciële exploitatie

Beide partners willen vooral gaan samenwerken op commercieel gebied. De advertentieafdeling van NRC Media gaat de commerciële exploitatie doen van De Stroom. Ook in de digitale ontwikkeling willen ze samenwerken en eventueel faciliteiten als studio’s delen.

De twee partijen willen niet zeggen hoeveel geld Mediahuis betaalt voor de helft van de aandelen van De Stroom. „Maar het gaat meer om het geld dat we in de toekomst samen gaan investeren, dan over wat er over het verleden wordt afgerekend”, zegt De Koning. Hij benadrukt dat de podcastmarkt weliswaar sterk is gegroeid, maar ook nog steeds in een pril stadium verkeert.

De afgelopen paar jaar zijn er in Nederland een aantal zelfstandige podcastproducenten opgericht, terwijl ook krantenuitgevers en omroepen op grote schaal podcasts zijn gaan maken.

De Stroom is en wordt geen concurrent van de podcasts van NRC, zegt De Koning. „NRC is een puur journalistiek bedrijf, wij zijn dan niet. We maken journalistieke gedreven podcasts zoals met techjournalist Daniël Verlaan, maar ook een talkshow als Rookworst. Wel concurreren we natuurlijk om de oren van de luisteraar.”

De ambities van Mediahuis op audiogebied bleken ook vorig jaar, toen NRC Media het radiostation Sublime overnam.