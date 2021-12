Twee werkmannen treffen voorbereidingen om een grote kerstboom omhoog te takelen in Capitol Hill, een wijk in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Op de achtergrond is de koepel van het Capitool te zien, waar het Amerikaanse Congres gezeteld is. Dit jaar is de bijna 26 meter hoge kerstboom afkomstig uit het Six Rivers National Forest in het noorden van de Amerikaanse staat Californië.

Foto Carolyn Kaster/AP