Miljardairsdochter treedt in de voetsporen van haar vader

Inditex, de wereldwijd actieve modeketen uit Spanje met een jaaromzet van tientallen miljarden euro’s, krijgt een nieuwe voorzitter. Marta Ortega Pérez neemt vanaf april de leiding over van het concern, dat met Zara, Massimo Dutti en Bershka ook ruim aanwezig is in de Nederlandse winkelstraten.

Ortega Pérez is de jongste dochter van de Spaanse Amancio Ortega, de oprichter van Inditex. De 37-jarige neemt de leiding over van Pablo Isla. Isla was sinds 2011 voorzitter van het conglomeraat, dat onder zijn leiding zich steeds meer ging richten op online verkoop en internationale uitbreiding in onder meer China.

Ortega Pérez werd in 1984 geboren in de Galicische stad Vigo, in het noordwesten van Spanje, als enig kind uit het tweede huwelijk van Amancio. Haar vader was toen al tientallen jaren actief in de Spaanse kledingindustrie. In haar tienerjaren kreeg Ortega Pérez niet veel mee van het bedrijf dat haar vader aan het uitbouwen was, behalve dat allebei haar ouders veel aan het werk waren.

Inditex werd in 1975 opgericht door Amancio Ortega en zijn toenmalige vrouw. Het bedrijf groeide in de decennia erna uit tot één van ’s werelds grootste modeconcerns met 6.500 winkels over de hele wereld en fabrieken in Europa, Azië en Afrika. Er werken 140.000 mensen.

Amancio Ortega is inmiddels multimiljardair en daarmee een van de rijkste Spanjaarden. Sinds een aantal jaren is hij officieel met pensioen, al is hij nog regelmatig op het hoofdkantoor te zien in de Noord-Spaanse stad A Coruña. Hij bezit nog altijd 59 procent van de aandelen.

Begonnen als winkelmedewerker

Dochter Ortega Pérez begon vijftien jaar geleden na haar studie bedrijfskunde in Engeland aan haar carrière binnen het bedrijf. Haar eerste functie was winkelmedewerker bij een vestiging van Zara in Londen, waar ze net als iedere andere medewerker de winkel netjes hield, de schappen aanvulde en klanten hielp. „De eerste week dacht ik dat ik het niet zou overleven. Maar daarna raak je verslaafd aan de winkels. Het is het hart van het bedrijf”, vertelde Pérez afgelopen zomer daarover in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal.

Sindsdien bekleedde Ortega Pérez verschillende rollen binnen het modeconcern. Zo hield ze zich de afgelopen jaren onder meer bezig met de ontwikkeling van de ontwerpen en collecties van Inditex, en het imago van de multinational. Naar eigen zeggen is haar doel binnen Inditex om mode toegankelijk te maken voor iedereen en de kloof tussen luxemode en fast fashion te verkleinen.

Ondanks haar jarenlange ervaring binnen het bedrijf en haar kennis ervan moet Ortega Pérez zich voor de buitenwereld nog wel bewijzen. De aandelenkoers van Inditex, dat in Madrid beursgenoteerd is, zakte dinsdag met ruim 5 procent na de bekendmaking van haar nieuwe rol. Beleggers leken bezorgd dat de relatief jonge Ortega Pérez de nodige ervaring mist, vooral in een tijd waarin modeketens worstelen met winkelsluitingen door de coronapandemie en bevoorradingsproblemen. Woensdag en donderdag veerde de koers weer grotendeels terug.

Keerzijde succes

Zara is qua omzet het grootste succes van Inditex. Driekwart van de 20 miljard euro aan inkomsten in 2020 was afkomstig van de populaire keten. Zara heeft tientallen fabrieken in Spanje, Marokko, Turkije, India en China. Dat succes heeft ook een keerzijde. Volgens een onderzoek van Greenpeace uit 2012 was Zara de grootste vervuiler in de mode-industrie.

Ortega Pérez is getrouwd met Carlos Torretta, voormalig directeur van een modellenbureau. Samen hebben ze een dochter. Ortega Pérez heeft ook een achtjarige zoon uit een eerder huwelijk.