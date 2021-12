Het spel om de posten en de poppetjes

Een Sinterklaaskabinet zal het niet meer worden. Of de formatie voor Kerst zal zijn afgerond is onzeker. En al kan het nog misgaan, met het mogelijk einde van de kabinetsformatie in zicht zullen de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich opmaken voor de laatste fase: de verdeling van de posten en de ‘poppetjes’. Hoeveel ministers en staatssecretarissen kunnen zij binnenhalen? Welke partij krijgt welk departement?

De finale van het onderhandelingsproces is de eigenlijke formatie: de samenstelling van het nieuwe kabinet. Na het werk van de informateurs – het opstellen van een nieuw coalitieakkoord – is de formateur aan zet: opnieuw Mark Rutte – die dan minister-president van zijn vierde kabinet zal worden. Hij gaat met de andere partijleiders de nieuwe ministersploeg samenstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Rutte herhaalde afgelopen weekend dat er „echt een ander kabinet” moet komen. Eentje „met een andere uitstraling” en met „méér elan”. Juist omdat met dezelfde vier coalitiepartners sleetsheid en verpeste verhoudingen op de loer liggen.

Niet dezelfde bewindslieden dus als de 24 die in oktober 2017 werden beëdigd. Daarvan zijn er weliswaar twaalf voortijdig vertrokken – er zitten inmiddels tien nieuwe gezichten in de Trêveszaal; het verlangen naar frisse buitenstaanders is niet verkleind.

In mei had Rutte als een eerste criterium voor zijn nieuwe kabinet geformuleerd: het zal meer bewindslieden tellen dan het vorige. Door het vanwege ziekte of uitputting wegvallen van meerdere bewindslieden in zijn derde kabinet realiseert de VVD-leider zich dat de werkdruk te hoog is opgelopen. Om de werklast evenwichtiger te verdelen zullen dus meer ministers en staatssecretarissen aantreden.

Belangrijk verschil met de eindeloze inhoudelijke formatiegesprekken: bij de strijd om de kabinetsposten staan de vier partijleiders er alléén voor. Ze werken zonder hun vaste secondant of zijtafels; hebben hooguit ruggenspraak met hun partijvoorzitters.

Als Rutte, Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zich straks over een nog leeg A4’tje buigen, is het eerste wat ze bespreken: de omvang van de vier partijen. Ministersposten en staatssecretariaten worden naar rato van het aantal Kamerzetels verdeeld. In het huidige kabinet kreeg de ChristenUnie met twee ministers er eigenlijk eentje meer dan ze (5 zetels) verdiende. Met elk 19 Kamerzetels kregen CDA en D66 er allebei vier en de VVD als grootste met 33 zetels partij zes. In de nieuwe verhoudingen zal D66 meer bewindslieden krijgen dan het CDA, want die partij is met 24 zetels aanzienlijk groter dan het CDA.

Dan volgt de verdeling van departementen, in volgorde van belangrijkheid. Na het Torentje – opnieuw voor de VVD – mag D66 het ‘tweede’ departement claimen: Financiën. De kans dat Kaag CDA-leider Hoekstra op die post laat zitten is miniem. Betrokkenen wijzen erop dat bij de verdeling in 2017 toenmalig CDA-leider Sybrand Buma er, met slechts 16.000 stemmen verschil in de verkiezingsuitslag, niet over peinsde om Financiën prijs te geven.

Over het gewicht van de overige ministeries verschillen de meningen. D66 en ChristenUnie hechten meer waarde aan Sociale Zaken, VVD en CDA meer aan Justitie & Veiligheid. Volksgezondheid en Onderwijs zijn bij iedereen populair want in termen van de rijksbegroting reusachtig.

Na de hoofdportefeuilles voor de ‘ministers van’ volgen de ‘ministers voor’: ministers op hetzelfde departement maar met een lichtere portefeuille. Net als bij de staatssecretarissen valt hier te spelen met de inhoud. Wil een partij die de minister van Infrastructuur levert, dat hij of zij zich met Schiphol bemoeit of voorziet men daar juist een politieke bananenschil?

Als de partijleiders de namen van bewindsliede n hebben volgt het individuele gesprek van iedere kandidaat met de formateur. Daarbij volgt de vaste vraag: moet ik nog iets van je weten dat je toekomstige functioneren in gevaar kan brengen? Denk: gedoe met de fiscus, opgepimpt cv of onbekende buitenechtelijke affaires die publicitair gevoelig kunnen zijn. Parallel laat het ministerie van Algemene Zaken een antecedentenonderzoek uitvoeren – op gedrag, financiële en zakelijke belangen.

Als laatste stap vóór de beëdiging volgt het zogeheten constituerend beraad. Hier staan twee cruciale punten op de agenda. Per departement worden de portefeuilles definitief verdeeld tussen ministers en staatssecretarissen. Bewindslieden kunnen hier nog belangrijke zaken binnenslepen. Zo wist Gerrit Zalm bij de vorming van het eerste Paarse kabinet in 1994 een stringente begrotingsdiscipline aan al zijn collega’s op te leggen: de geboorte van zijn ‘zalmnorm’.

Daarnaast zullen alle bewindslieden zullen zich moeten committeren aan het door hun partijleiders geschreven coalitieakkoord. Vanaf dat moment spreekt de regering ‘met één mond’.

VVD Bij de grootste partij van het land rekenen ze op één gegeven: Mark Rutte zal voor de vierde maal premier worden. Twee relatieve nieuwkomers, die recent als interim-staatssecretaris zijn begonnen, zullen vermoedelijk mogen terugkeren: Dilan Yesilgöz en Dennis Wiersma. Voor de ministers Sander Dekker en Barbara Visser is verlenging niet gegarandeerd. Als vers bloed klinken twee bekende namen: Jeanine Hennis en Mark Harbers. En een paar nieuwe, waaronder die van MKB-voorzitter Jacco Vonhof en partijvoorzitter Christianne van der Wal, gedeputeerde in Gelderland.

D66 De staatssecretarissen Hans Vijlbrief (Financiën) en Steven van Weyenberg (I&W) kunnen zeker door, mogelijk als minister. Sigrid Kaag kan zelf ook aanschuiven, maar dat zal niet op de post zijn die ze verliet: Buitenlandse Zaken. De lijst met talenten bij D66 is lang. Gehoord in de wandelgangen als ‘ministeriabel’: Rianne Letschert (rector magnificus Maastricht), Franc Weerwind (burgemeester Almere), wethouder Anke Klein (Utrecht) en Jeugdzorgdirecteur Olaf Prinsen uit Apeldoorn.

CDA Partijleider Wopke Hoekstra zou het liefst minister van Financiën blijven, maar die post raakt het CDA kwijt. Dan maar fractievoorzitter? Zijn adjudant Pieter Heerma schijnt, anders dan in 2017, nu wel oren te hebben naar een kabinetspost. Groot vraagteken is Hugo de Jonge. Hij wil door als coronaminister en wordt gesteund door partijveteranen. Zijn gebrek aan populariteit maakt hem echter kwetsbaar. Onder potentiële nieuwkomers is een interessante naam: Chris van Dam, het oud-Kamerlid dat het onderzoek naar de Toeslagenaffaire leidde. Hij wordt getipt voor Justitie, ten koste van Ferd Grapperhaus.

ChristenUnie Als ook de ChristenUnie ook wil vernieuwen zal of minister Arie Slob vertrekken of staatssecretaris Paul Blokhuis. Vicepremier Carola Schouten gaat wel door, maar op een ander ministerie. Sociale Zaken? Meer partijen azen op dat departement. Nu de coronacrisis is opgelaaid, zou oudgediende André Rouvoet geen gekke gedachte zijn voor een rentree. Hij leidt nu de koepelorganisatie van de GGD’s. Een talent zonder Haagse ervaring is Maarten van Ooijen, wethouder te Utrecht.