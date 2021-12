Gedijt de aalscholver te goed?

Kan het te goed gaan met een vogelsoort? Dat lijken Europese parlementariërs te vinden. Maandag deden ze een oproep om de beschermde status van de aalscholver op te heffen.

De vogel, die in kolonies broedt langs ondiep zout en zoet water in heel Europa, was in de vorige eeuw nog ernstig bedreigd. Maar intussen is de populatie vertwintigvoudigd tot twee miljoen. Omdat elke vogel zo’n halve kilo vis per dag eet, kapen ze samen onverantwoorde quota weg voor de neus van Europese vissers – aldus de leden van de visserijcommissie.

„Het succes van de aalscholver is te groot geworden”, zei Peter van Dalen (CU), lid van de Europese christen-democratische fractie. De soort wordt niet langer in zijn bestaan bedreigd. Tijd om hem van de lijst met beschermde vogels te halen, zei hij, zodat de aantallen aalscholvers „gereguleerd” – lees: gedood – kunnen worden. Tien van de elf medeparlementariërs deelden dat sentiment vrijwel unisono, ongeacht politieke kleur of nationaliteit.

Alleen Caroline Roose, van de Franse Groenen, noemde het „onaanvaardbaar” om aalscholvers af te schieten. Zij erkende dat vissers en viskwekers schade lijden, maar wees erop dat juist hiervoor Europese compensatiefondsen bestaan waarop gedupeerden een beroep kunnen doen.

Volgens Annie Schreijer-Pierik (CDA) is de beschermde status van de visrover niet „aan onze vissers uit te leggen” en lost compensatie het probleem niet op. De enige effectieve maatregel om de aalscholver terug te dringen, is een rem op zijn voortplanting door de broedkolonies kleiner te maken. De Europese Commissie zou daartoe meer druk moeten uitoefenen op staten waar veel aalscholvers broeden, zoals de landen rond de Oostzee.

Het waren opmerkingen waarna #aalscholver een tijdje trending was op Twitter, en vriend en vijand van de vogel elkaar via tweets te lijf gingen. Sympathisanten van de aalscholver zeiden dat de visstand in de eerste plaats lijdt door overbevissing. Dat was wel een herhaling van zetten. Het Europees Parlement debatteert er al decennia periodiek over, net als ‘aalscholverlanden’ als Nederland en Denemarken en sinds kort ook Spanje en Kroatië.

Waterraaf

Phalacrocorax carbo, de wetenschappelijke naam van de aalscholver, ook bekend onder het anagram schollevaar en als waterraaf, is een van de meest herkenbare Nederlandse vogels. In de vlucht, alleen of met een stel, laag over het water scherend. Of als hij onderduikt en bijna zelf een vis wordt. Dat torpedo-achtige dankt hij aan zijn waterdoorlatende verenpak, dat minder vet is dan dat van andere vogels. Het heeft wel als nadeel dat water niet van hem afglijdt zoals van een eend, waardoor hij na het jagen zijn vleugels gespreid te drogen moet hangen.

In de aalscholver botsen vanouds conflicterende belangen van natuur en economie. Onder de kop ‘Het probleem aalscholver’ versloeg NRC Handelsblad al in 1995 een verhit debat in Lelystad tussen IJsselmeervissers, waarvan er toen driehonderd waren (nu 75), en ambtenaren van het ministerie van LNV, waaronder zowel de visserij als natuurbeheer viel.

Ook toen al werden vraagtekens gezet bij de schadelijkheid van de aalscholver voor de visserij. Zo eet hij nauwelijks aal (paling), zoals vissers claimen, maar bestaat zijn menu vooral uit schele pos, een baarsachtig visje dat vooral uit graten bestaat en commercieel oninteressant is.

Mennobart van Eerden, een visserijbioloog in dienst van Rijkswaterstaat en aalscholverexpert, betwijfelde in 2002 zelfs of het überhaupt mogelijk is om een eenduidig verband te leggen tussen de vogel en de stand van commercieel interessante vis. Met de snoekbaars die in het IJsselmeer wordt gevangen is zo’n verband er in elk geval niet.

Afgunst en haat

De discussie in het Europees Parlement van deze week noemt hij gedreven door „afgunst en haat” en niet gebaseerd op feiten. Zo is er volgens hem helemaal geen bevolkingsexplosie onder de vogels. „Aalscholvers in het IJsselmeergebied zitten nu op het niveau van 1975-1980”, zei hij bij EenVandaag. „Ze hebben gepiekt in 1993, toen waren er vijftienduizend broedparen. Nu zijn er drieduizend paren. De aalscholver is van nature allang op z'n retour.”

In de aalscholver komt ook de gecompliceerde verhouding tussen Brussel en de lidstaten aan het licht. Zo is zijn beschermde status Europees, maar zijn daar nu al uitzonderingen op mogelijk, die echter de verantwoordelijkheid zijn van de lidstaten. Zo is het in theorie mogelijk dat de aalscholver in landen een bejaagbare status krijgt, zoals nu geldt voor de knobbelzwaan in Duitsland en Oostenrijk en voor de ekster en de kolgans in vrijwel alle Europese landen. Maar dat vraagt om extra regelingen omdat dan in het jachtseizoen gekwalificeerde jagers de aalscholvers onder vuur moeten nemen, terwijl de kolonie bij het eerste schot zal opvliegen.

Parlementariër Fred Matic, een Kroaat, noemde de vogel een plaag en vergeleek hem als concurrent van de mens nog net niet met de sprinkhaan. Hij vreesde vooral dat natuurbeschermingsorganisaties in de lidstaten de „afbouw van de populatie” zouden frustreren.

De Europese Commissie liet maandag meteen weten niet aan de status van de aalscholver te willen tornen. „Het overhevelen van de aalscholver naar de lijst van bejaagbare soorten in de Europese Vogelrichtlijn zal het probleem niet oplossen”, zei Humberto Delgado Rosa, een hoge ambtenaar van de Commissie, die een parallel trok met de beer, de bever en de wolf – die ook in Nederland is teruggekeerd – die beschermd zijn en toch schade aanrichten. Volgens hem hebben de lidstaten genoeg eigen middelen tot hun beschikking om iets aan de aalscholverstand te doen, zoals netten spannen om het leegeten van vijvers met kweekvis te verhinderen.

De discussie in het parlement viel onder het kopje „uitwisseling van ideeën” en mondde niet uit in moties of resoluties. De visserijcommissie gaat zich echter wel beraden op een „actieplan”.