Frankrijk pakt pestkoppen aan: tot 10 jaar cel volgens aangenomen wetsvoorstel

Het Lagerhuis van het Franse parlement heeft woensdagavond een wetsvoorstel aangenomen dat het pesten in en rondom onderwijsinstellingen strafbaar stelt. Met het voorstel moeten pestkoppen op scholen en universiteiten maximaal drie jaar de gevangenis in en krijgen zij een boete tot 45.000 euro. Als pestgedrag leidt tot zelfmoord, kan de gevangenisstraf zelfs oplopen tot tien jaar, en de boete tot 150.000 euro. In februari stemt de Franse Senaat naar verwachting in met het wetsvoorstel.

Het is niet heel waarschijnlijk dat pestkoppen door de nieuwe wet ook daadwerkelijk in de cel zullen belanden. Erman Balanant, de parlementariër van de centrumpartij MoDem die het wetsvoorstel indiende, zei vooral een signaal aan de samenleving te willen afgeven. Hij noemde de in de wet opgenomen straffen een manier om „de samenleving bij het probleem te betrekken” en mensen erover te onderwijzen. Onderwijsminister Jean-Michel Blanquer noemde de nieuwe wet „een manier om de waarden van de republiek op te leggen” aan Franse jongeren.

Er was ook kritiek op het plan. Zo liet Michèle Victory, parlementslid van de Socialistische Partij, weten geen voorstander te zijn van „het criminaliseren van minderjarigen en toenemende repressie”. Ze noemde het vooral een „emotionele wet”. In Frankrijk ontstond de afgelopen jaren een heftig publiek debat rondom pesten onder jongeren. In oktober pleegde het 14-jarig meisje Dinah zelfmoord, nadat ze volgens de familie slachtoffer was geworden van cyberpesten om haar geaardheid en afkomst.

Macron

Volgens president Emmanuel Macron wordt naar schatting een op de tien Franse jongeren slachtoffer van pestgedrag. Om pesten tegen te gaan lanceerde hij in november een app die het eenvoudiger moet maken voor slachtoffers om hun pesters publiekelijk bekend te maken. Zijn vrouw Brigitte Macron, die een achtergrond heeft in het onderwijs, voerde de afgelopen jaren campagne tegen (cyber)pesten.

In Nederland pleitte Kinderombudsvrouw Margrite Klaverboer in september tijdens de jaarlijkse ‘Week tegen het pesten’ ook voor het strafbaar stellen van pesten. Alleen op die manier kan het probleem effectief worden aangepakt, aldus Klaverboer. In meerdere andere landen, waaronder België, is pesten reeds strafbaar gesteld als een vorm van ‘belaging’.

