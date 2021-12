Esther Scheldwacht: ‘Het gekke is: het lijkt alsof ik in een crisis heel goed gedij’

Esther Scheldwacht (53) speelde dit jaar in twee grote theaterproducties waarin haar Indische afkomst centraal stond: De eeuw van mijn moeder van Het Nationale Theater en Lichter dan ik van Korthals Stuurman Theaterbureau. Die laatste was zondagmiddag nog te zien in de schouwburg in Rotterdam, de stad waar Scheldwacht zich ontwikkelde als actrice, onder andere bij het RO Theater.

Hoe gaat het nu?

„Ik stond zondag bij het slotapplaus enorm op mijn lip te bijten om niet te huilen. Ik schaamde me er bijna voor. Kom op, dacht ik, er zijn nu echt ergere dingen aan de hand, maar het valt me zwaar. Ik ben zo verweven met wat ik doe. Aan het begin van de coronacrisis dacht ik: ik kan altijd nog in de zorg of het onderwijs, maar sinds dit jaar denk ik: no way, ik blijf tot mijn laatste ademtocht toneelspelen en schrijven, want dat is wat ik ben. Klinkt misschien romantisch, maar misschien word je van een crisis wel romantisch.”

Wat gaat goed, wat niet?

„Het gekke is: het lijkt alsof ik in een crisis heel goed gedij. Mensen zeiden bij eerdere lockdowns vaak tegen me: wat erg voor je, je hebt vast niets te doen nu. Maar ik had het steeds waanzinnig druk.

„2021 was voor mij vooral een bijzonder jaar, met een grote productie als De eeuw van mijn moeder, die zelfs op tv is gekomen en Lichter dan ik, dat echt als een missie voelt: het gaat over een njai, een soort Indonesische oer-moeder, wier verhalen nauwelijks zijn terug te vinden in de geschiedenisboeken. Terwijl het ons allemaal aangaat, omdat het onze vaderlandse geschiedenis is.

„Ik heb zelfs een brief aan de koning geschreven. Dat had ik nog nooit eerder gedaan, maar ik wilde hem heel graag uitnodigen als we Lichter dan ik in Den Haag spelen. Het zou een mooi gebaar zijn als hij komt: we spelen op 19 en 20 december – als het doorgaat natuurlijk, waar ik voor vrees.”

Wat is je grootste zorg?

„Ik maak me vooral zorgen om jonge mensen in de kunstsector. Voor hen is dit heel taai. Mijn ene zoon is acteur, de ander muzikant: die jongens moeten nu vlieguren kunnen maken. Mijn jongste zoon is tijdens corona afgestudeerd aan de Herman Brood Academie voor drie docenten op afstand. Dat hoort niet: afstuderen doe je in een volgepakte concertzaal.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Ik hoop de hele tijd maar dat we er wat aan gaan hebben. Dat we minder gaan vliegen, maar ook dat we meer oog voor elkaar hebben. Ik zou iedereen een grotere innerlijke beschaving toewensen. En kunst kan daar een grote rol in spelen.”

Lees ook afleveing 1. Tim Fransen: ‘Ik draag graag mijn steentje bij, maar dit voelt totaal onzinnig’