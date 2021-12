En daar, aan de overkant van de straat, stond Rocco

Het gebeurde twee jaar geleden, maar ik heb er nooit over verteld. Althans, wel aan vrienden, tantes, buren en de vrienden van hun vrienden, maar ik schreef het nooit op. December is een mooie maand om dat alsnog te doen. Het was mijn kerstwonder van 2019.

Het gebeurde op een trapje voor een jeugdherberg, in de zon in Lissabon. Vier dagen eerder waren mijn vriend en ik daar gearriveerd, op zoek naar Madonna. De zangeres, niet de heilige maagd. Ooit, lang geleden toen we nog kleine jongens waren – ik in Schiedam, hij in een Italiaans gehucht – had ze ons via haar liedjes opgeroepen om onze miezerige levens en onze saaie ouders achter ons te laten en naar het centrum van alles te komen, waar we eindelijk zouden kunnen schitteren als de onbegrepen supersterren die we werkelijk waren. Zodra we volwassen waren, hadden we haar oproep aangenomen en zo hadden we elkaar ontmoet. Tijdens de eerste uren van 2006, in de sneeuw, in Brooklyn, New York.

Lees meer in NRC Magazine #4

Voor ons veertienjarige jubileum besloten we te kijken of we Madonna konden interviewen in haar nieuwe woonplaats. Ik moet bekennen dat vooral mijn vriend enthousiast was over dit idee. Ik was geen 21 meer en Madonna was niet meer wat ze ooit geweest was. Ik dacht dat ik niet meer in supersterren en in sprookjes geloofde. Totdat we voor haar huis stonden.

Het lag in een smal straatje, midden in een volkswijk. Er stond een busje met geblindeerde ruiten voor de deur. Boven de ingang hingen cameraatjes. Daar tegenover zat een meisje op de stoep met stoffig haar en crazy eyes, te staren naar een open raam. „Ja”, zei ze, in trance. „Hier woont ze.” Ik voelde iets wat ik lang niet gevoeld had: kinderlijke opgewondenheid.

Drie dagen lang bespiedden we haar entourage: knappe Braziliaanse jongens, een security-agent en een personal assistant in een witte glitterjurk. We durfden niemand iets te vragen. Toen moest mijn vriend terug naar Parijs. Ik bleef nog een nachtje, in een jeugdherberg in Madonna’s straat.

Ik voelde iets wat ik lang niet gevoeld had: kinderlijke opgewondenheid

Uit mijn raam zag ik een standbeeld van Jezus dat uitkeek over Lissabon by night. Ik dacht aan Madonna, die ergens in dezelfde straat nu misschien dezelfde Jezus zag. En ik dacht aan alle wonderen die me waren overkomen sinds ik veertien jaar geleden met 50 dollar naar New York was vertrokken. Het ging nooit om Madonna, begreep ik. Niet echt. Het ging om de sprong. Maar zij had me het zetje gegeven.

Op mijn laatste ochtend schreef ik haar dit in een brief. Vanaf een trapje voor de jeugdherberg. Ik stopte de brief in een envelop, samen met een bidprentje van San Rocco. De beschermheilige van Lissabon en een van mijn loa, geestwezens, volgens een Haïtiaanse voodoo-priesteres. Terwijl ik de envelop dichtplakte, stopte er een auto onderaan het trapje. Er ging een portier open, de auto reed weg en aan de overkant van de straat stond Madonna’s oudste zoon, Rocco.

Hij droeg een pak uit de jaren veertig, een rood sjaaltje om zijn nek. Zijn haar zat strak naar achter, met vet. Ik vond hem prachtig, en voelde dat ik hem wilde beschermen. Hij deed me denken aan mijn 21-jarige zelf. Hij lachte naar me en liep richting het huis van zijn moeder. „Sorry!”, riep ik, „can I ask you something?” Tot mijn verbazing draaide hij zich om, lachte weer, alsof we elkaar al jaren kenden, en zei: „Sure man.”

Raoul de Jong is schrijver. Hij vertelt over bijzondere mensen die hij ontmoet.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven