Duitsland voert een lockdown voor ongevaccineerden in

Op de laatste meters van haar kanselierschap kondigde Angela Merkel donderdagmiddag nog een reeks harde coronamaatregelen aan. Overal in Duitsland, ook in regio’s waar de besmettingscijfers laag zijn, zal 2G worden ingevoerd. Niet alleen restaurants en cafés zijn dan uitsluitend voor mensen die gevaccineerd of genezen zijn, ook bij niet-essentiële winkels, cultuurinstellingen en sportevenementen moet bij de entree een coronapas worden getoond. Ook mag het ongevaccineerde deel van de bevolking nog maar met twee mensen uit een ander huishouden samenkomen. Kinderen tot vijftien jaar tellen niet mee.

Geflankeerd door haar opvolger Olaf Scholz (SPD) en door Hendrik Wüst (CDU), voorzitter van de minister-presidenten van de deelstaten, kondigde Merkel met deze maatregelen praktisch een lockdown voor ongevaccineerden af. Bovendien zei ze een voorstander van een vaccinatieplicht te zijn, ook al zal een besluit daarover na Merkels politieke pensioen worden genomen.

Vooral in Saksen, Thüringen en Beieren is de situatie ernstig: uit die deelstaten worden IC-patiënten door de luchtmacht naar het noordwesten van het land gevlogen. Minister-president van Saksen Michael Kretschmer (CDU) zei donderdag in het overleg naar verluidt dat bij hem in Saksen „de tent in de fik” staat.

Uitgeputte ziekenhuiscapaciteit

Merkel drong al weken aan op hardere maatregelen, met het oog op de hoge besmettingscijfers en de uitgeputte ziekenhuiscapaciteit in sommige regio’s. Maar de stoplichtcoalitie in wording, waar Scholz het hoofd van is, sprak tot voor kort nog over het versoepelen van maatregelen. Donderdagmiddag bleek dat Scholz, die volgende week tot kanselier zal worden verkozen, toch de koers van Merkel volgt.

Dinsdag kondigde Scholz al aan dat hij in de Bondsdag voor een algemene vaccinatieplicht zal pleiten. De afgelopen dagen veranderden veel politici van standpunt over een vaccinatieplicht; in de zomer sloten politici van alle partijen, onder wie Scholz, een dergelijke plicht nog uit. Alleen Robert Habeck van de Groenen vond het een denkbaar scenario.

Vorige week, bij de presentatie van het coalitieakkoord, bestond er onder de coalitiepartners consensus over een vaccinatieplicht voor verpleegkundigen en leraren; inmiddels lijkt er een meerderheid voor een algemene vaccinatieplicht te ontstaan. Zelfs de leider van de liberalen en toekomstig minister van Financiën, Christian Linder (FDP), zei donderdag naar een vaccinatieplicht te neigen. In de stemming over de maatregel zal vermoedelijk de fractiediscipline worden losgelaten.

Sancties voor ongevaccineerden

Donderdagmiddag deed Scholz opnieuw een beroep op de Duitsers om zich snel te laten vaccineren. Zeven op de tien Duitsers hebben zich laten prikken. Als er een vaccinatieplicht komt, zal die gelden vanaf ongeveer eind februari, zodat burgers nog tijd hebben zich te laten vaccineren voordat er sancties komen. Wat voor sancties er voor ongevaccineerden zouden volgen is nog niet duidelijk, vermoedelijk worden het geldboetes. In Oostenrijk bijvoorbeeld, waar al tot een vaccinatieplicht is besloten, is nu sprake van een boete van 3600 euro voor ongevaccineerden. Ook is nog onduidelijk hoe een dergelijke plicht in Duitsland gehandhaafd zou worden. Er geldt al een vaccinatieplicht tegen mazelen, die wordt gecontroleerd door scholen en crèches.

Volgens een peiling van bureau YouGov, die vorige week werd gepubliceerd, is 69 procent van de Duitsers voor een algemene vaccinatieplicht. Twee weken eerder was nog maar 44 procent vóór. Ook met 2G stemt volgens peilingen een meerderheid van de Duitsers in.

De vaccinatieplicht zal hoe dan ook pas over maanden zijn vruchten afwerpen. Of het in het geteisterde Saksen ooit een succes zal worden, is de vraag. Ondanks de ernstige situatie in de ziekenhuizen daar is nog altijd maar 58 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, en de weerstand tegen de vaccinaties en coronamaatregelen is er het sterkst.