De weg uit de zingevingscrisis

Future Affairs LIVE: De moderne samenleving maakt blind voor verbindingen tussen mens en natuur, denkt schrijver Jeremy Lent. Hij onderzoekt de existentiële crisis die de westerse mens in zijn greep heeft gekregen en schetst een nieuw kader van betekenisgeving dat ons in een andere richting kan sturen.

Lent integreert de laatste bevindingen uit de biologie, ecologie, kwantumfysica, neurowetenschappen met oude inzichten uit het taoïsme, boeddhisme, neo-confucianisme en het wereldbeeld van inheemse culturen. Hierover schreef hij het boek The Web of Meaning: Integrating Science and Traditional Wisdom to Find Our Place in the Universe.

Wij spraken hem tijdens Brainwash Festival in Amsterdam over de grote vraag: hoe kunnen we gaan ervaren wat wetenschap ons allang vertelt: dat we verbonden zijn met elkaar, de natuur en het universum?