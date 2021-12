‘De Bijenkorf komt in bezit Thais concern’

Na elf jaar Canadees bezit te zijn geweest, valt warenhuisketen de Bijenkorf vermoedelijk in Thaise handen. Volgens nog onbevestigde berichten heeft het Aziatische Central Group zijn oog laten vallen op alle winkelketens van Selfridges, waartoe ook de zeven vestigingen van de Bijenkorf horen.

Het van origine Britse Selfridges, dat in Europa 25 winkels omvat, was al eerder door de Canadese eigenaar Weston Group in de etalage gezet. Volgens persbureau Bloomberg en dagblad The Times zou de deal al rond zijn, maar geen van de partijen wilde dat donderdag formeel bevestigen.

De Canadese miljardairsfamilie had volgens Britse media deze zomer al gezegd een vraagprijs van minimaal 3 miljard pond (3,5 miljard euro) in gedachten te hebben. Het uitgesproken voornemen van de Westons om de Europese warenhuizen te verkopen kwam een paar maanden na de dood van de voormalig topman W. Galen Weston in april.

Hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer noemt de overname liever een onvermijdelijke ontwikkeling dan per se een gelukkige. „Het is altijd moeilijk geweest om die warenhuizen winstgevend te maken, dat was al in de tijd toen Vendex nog eigenaar was. Het gaat om heel veel vierkante meters en om heel veel verschillende productgroepen. En je krijgt dat nooit allemaal winstgevend.”

Om die reden, zegt Koelemeijer, die verbonden is aan Nyenrode Business Universiteit, heb je een grote, kapitaalkrachtige eigenaar nodig. „Je moet een consortium hebben dat krachtig genoeg is om dit soort winkels in de lucht te houden. Gevolg is wel dat het vooral nog om grote cosmopolitische winkelcentra draait.”

Die nadruk op schaalgrootte kan zomaar gevolgen krijgen voor de Bijenkorf. „Ze zullen zich echt niet druk maken om die zeven winkels in Nederland. Het zou me echt niet verbazen als het teruggaat naar drie vestigingen”, aldus Koelemeijer. „Vergeet niet dat er op de hele wereld ook maar één vestiging van Harrods is.”

De Thaise overname zou voor de Bijenkorf de derde overname in minder dan twintig jaar betekenen. In 2004 nam de Amerikaanse investeringsgroep KKR de keten van Vendex over en zes jaar later volgde de verkoop aan Selfridges. Onder die eigenaar liep het aantal vestigingen al terug van twaalf naar zeven. „Ik denk wel dat je positief kan oordelen over de verkoop aan Selfridges in 2010”, zegt Koelemeijer. „Anders hadden we de Bijenkorf zoals die nu is niet meer gehad.”

Central Group is het grootste detailhandelsbedrijf van Thailand en in handen van de miljardairsfamilie Chirathivat. Begin vorig jaar haalde het bedrijf, goed voor een omzet van 16 miljard dollar (14,1 miljard euro), via een beursgang nog 2,5 miljard dollar op. Bij het concern, ook actief in de hotelbranche, werken zo’n 80.000 mensen.