Oversterfte in laatste week van november in alle leeftijdsgroepen

In de vierde week van november overleden in Nederland bijna 4.100 mensen. Dat zijn 1.100 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. Net als in alle andere weken van november is er sprake van oversterfte. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In heel november overleden circa 3.500 mensen meer dan verwacht voor deze maand, oftewel een wekelijkse oversterfte van 900. De oversterfte in oktober lag op 350 per week. Of deze oversterfte is toe te schrijven aan de coronacrisis kan het CBS niet met zekerheid zeggen: het RIVM registreerde in de laatste week van november 256 sterfgevallen door het coronavirus. In de hele maand november kwamen 912 meldingen van overleden mensen binnen bij het coronadashboard.

De oversterfte is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder overleden in de laatste week van november met 2.400 sterfgevallen bijna 750 meer mensen dan verwacht voor deze periode. In de leeftijdsgroep 65- 80 jaar overleden 1.250 mensen, een oversterfte van 300 personen. Verder kwamen 450 mensen van jonger dan 65 jaar te overlijden, dat waren 50 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze leeftijdsgroep.