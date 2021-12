Conservatieve rechters VS stevenen af op afschaffing recht op abortus

Wat decennia onvoorstelbaar leek, is woensdag een stap dichterbij gekomen: de afschaffing van het recht op abortus in de Verenigde Staten.

In een sessie van twee uur hoorde het hoogste gerechtshof argumenten voor en tegen een abortuswet van de staat Mississippi, waarin de wettelijke grens voor het afbreken van de zwangerschap wordt teruggebracht naar vijftien weken. Analisten en journalisten hoorden in de vragen van de conservatieve rechters aan het hof een tendens tot het fiatteren van die wet. Daarmee zou het hof een uitspraak uit 1973, de zaak Roe vs. Wade, waardoor de Amerikaanse vrouw landelijk het grondwettelijk recht kreeg voor abortus te kiezen zolang de foetus niet levensvatbaar is (tot 24 weken), de facto van tafel vegen.

In dat scenario zou het hof de weg vrijmaken voor nieuwe restricties van het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen in tal van staten, waar Republikeinse meerderheden al wetten hebben klaar liggen om abortus in de praktijk onmogelijk te maken. Met de huidige ruime conservatieve meerderheid van zes in het gerechtshof – tegenover drie progressieve rechters – hebben de tegenstanders van abortus een unieke kans om een al decennia durende maatschappelijk-ideologische strijd in hun voordeel te beslechten.

Feitelijke afschaffing

Juist de verscheidenheid aan invalshoeken in de hoorzitting van woensdag wekte de indruk dat de conservatieve rechters altijd wel een redenering kunnen vinden om het recht op abortus zeer sterk te beperken, dan wel af te schaffen.

De langzittende conservatieve rechters Samuel Alito en Clarence Thomas hebben er nooit een misverstand over laten bestaan: zij willen het precedent van Roe vs. Wade teniet doen. Een van de drie nieuwe, door voormalig president Trump benoemde conservatieve rechters, Brett Kavanaugh, leek zich bij die gedachte aan te sluiten. Hij betoogde dat het hof neutraal zou moeten blijven ten aanzien van het abortusvraagstuk en abortusbeleid zou moeten overlaten aan de wetgevers in de afzonderlijke staten of van het landelijke Congres. Hij somde bovendien een reeks zaken op waarbij het hof terugkwam op een eerdere uitspraak.

Kind ter adoptie afstaan

De laatst benoemde rechter, Amy Comey Barrett, een orthodox christen, suggereerde dat vrouwen die hun kind niet willen opvoeden andere wegen kunnen bewandelen, zoals het kind ter adoptie aanbieden. De conservatieve voorzitter van het hof, John Roberts, die door de nieuwe samenstelling ook figuurlijk naar het midden is opgeschoven, probeerde weg te blijven van het teniet doen van Roe vs. Wade door in zijn vragen de kwestie van de termijn centraal te stellen. Daarmee leek hij zich te willen onttrekken aan de vraag of abortus kan worden verboden.

Aangezien de drie progressieve rechters lieten weten het precedent van Roe vs. Wade onverkort overeind te willen houden, is de vraag of ook andere conservatieve rechters de middenweg van Roberts willen bewandelen. Zo niet, dan zullen volgens het Guttmacher Instituut, een kenniscentrum voor abortus, 26 staten pogen abortus illegaal te verklaren na juni 2022, als het hof uitspraak doet en inderdaad een streep haalt door Roe vs Wade. In elf staten liggen voor dat scenario al zogenoemde ‘hartslag’-wetten klaar, waarbij een grens van zes weken wordt gehanteerd. Dat is het eerste moment waarop de hartslag van een foetus kan worden gehoord, maar ook een moment dat veel vrouwen zich nog niet realiseren dat ze zwanger zijn.