Bondskanselier Oostenrijk stapt na twee maanden alweer op

Bondskanselier Alexander Schallenberg, die pas twee maanden in functie is, heeft donderdagavond aangekondigd terug te treden als regeringsleider van Oostenrijk. Schallenbergs aankondiging kwam enkele uren nadat zijn voorganger Sebastian Kurz had bekendgemaakt de politiek te verlaten.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg verklaarde op Twitter dat volgens hem één persoon het bondskanselierschap en het partijleiderschap van ÖVP, de grootste partij van Oostenrijk, moet dragen. Nu Kurz is opgestapt als partijvoorzitter van de conservatieve ÖVP is dat weer mogelijk. Naar eigen zeggen heeft Schallenberg echter nooit ambitie gehad voor die functie en daarom stelt hij zijn positie ter beschikking zodra de partij „de juiste koers heeft bepaald”. Volgens Oostenrijkse media maakt de huidige minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer een goede kans tot ÖVP-voorzitter verkozen te worden.

De 35-jarige Kurz trad in oktober onder druk van coalitiepartij De Groenen af als bondskanselier na beschuldigingen dat hij in 2016 als minister van Buitenlandse Zaken met overheidsgeld positieve berichtgeving in de media zou hebben afgekocht. Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie deed invallen bij onder meer het ÖVP-partijkantoor en het ministerie van Financiën van de toenmalige regering-Kurz. In november hief het Oostenrijkse parlement op verzoek van het OM de immuniteit van Kurz op en maakte daarmee de weg vrij voor vervolging. Kurz zegt onschuldig te zijn en zich voor de rechter te willen verdedigen.