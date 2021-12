Onlangs verhuisde ik naar de Pijp. Een sociale huurwoning. Ik voel mij een van de gelukkigste mensen van Amsterdam. Dwalend door de buurt kom ik uit bij een hippe koffietent, minimalistisch en industrieel in stijl, zoals zovele hier.

Voor mij staat een lange, slanke, blonde dame die aan de persoon in haar airpods verklaart dat ze „echt een bakkie nodig” heeft.

Vervolgens bestelt ze een „decaf soya latte alsjeblieft, take-away”. Het bakkie pleur anno 2021 in de Pijp.

