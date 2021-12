Artsenfederatie KNMG verruimt euthanasierichtlijn

Artsenfederatie KNMG heeft de richtlijn voor euthanasie bij dementie aangepast. Artsen mogen voortaan onder voorwaarden ook verzoeken inwilligen van mensen die schriftelijk hebben vastgelegd euthanasie te willen als ze dement raken, maar die wens vanwege hun dementie niet meer kunnen bevestigen. Tot nu toe was het standpunt van de KNMG dat euthanasie geen optie meer is, als communicatie over de wens tot levensbeëindiging niet meer mogelijk is.

De artsenfederatie benadrukt wel dat een schriftelijk euthanasieverzoek „het begin is van een gesprek tussen arts en patiënt en niet het einde daarvan.” Het schriftelijk verzoek moet daarom altijd ook zijn besproken met de arts op het moment dat de patiënt nog helder van geest was.

Ook als de patiënt wilsonbekwaam is geworden moet de arts blijven proberen te communiceren over het euthanasieverzoek en de uitvoering daarvan. Mocht een demente patiënt consequent en duidelijk uitingen doen die indruisen tegen het schriftelijke verzoek, dan is levensbeëindiging niet mogelijk omdat dan niet voldaan is aan de eisen van de euthanasiewet.

Hoge Raad

Het nieuwe standpunt volgt op een uitspraak van de Hoge Raad in april 2020 over wat geoorloofd is als communicatie met patiënten niet meer mogelijk is. Dat gebeurde naar aanleiding van een arts die een slaapmiddel in de koffie van een wilsonbekwame en zwaar demente vrouw had gedaan.

Na een slepende strafprocedure gaf de Hoge Raad de arts op alle punten gelijk en werden de toetsingscriteria voor euthanasie bij dementie aangepast. De nieuwe richtlijn van de KNMG is daar volgens de artsenfederatie „een praktische vertaling” van.

De KNMG stelt dat de aangepaste richtlijn artsen die bereid zijn in complexe situaties euthanasie te overwegen houvast geeft, maar benadrukt daarbij wel dat „elke arts zijn eigen professionele en persoonlijke afweging kan maken”. Dat betekent dat een arts geheel vrij blijft te besluiten geen euthanasie te verlenen, ook al biedt de wet die ruimte wel.

De nieuwe normen zijn volgens de KNMG tot stand gekomen na onder meer raadpleging van artsen met verschillende visies en expertises en ronde tafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van patiënten en naasten.