Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop

Een juridisch geschil tussen twee supermarkten in het Gelderse Didam heeft voor een kleine revolutie gezorgd in de praktijk van grondverkoop door gemeenten. Door een arrest van de Hoge Raad mogen gemeenten voortaan niet langer ‘een-op-een’ grond en vastgoed aan projectontwikkelaars verkopen. Voortaan moet de gemeente in kaart brengen of er niet nog meer geïnteresseerde kopers zijn, en hen in staat stellen mee te bieden. Ook kunnen mogelijk met terugwerkende kracht schadevergoedingen worden geëist door benadeelde projectontwikkelaars.

De Hoge Raad toetste een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, die ging over een geschil tussen een supermarkteigenaar en de gemeente Montferland, waaronder Didam valt. De gemeente wilde een aanbouw van het oude gemeentehuis verkopen aan een projectontwikkelaar die er een Coop-supermarkt wilde vestigen. De plaatselijke Aldi kon daardoor naar het centrum verhuizen, in het vrijkomende Coop-pand. Toen de franchisehouder van de naburige Albert Heijn hier lucht van kreeg, spande die een kort geding aan. Er was immers nooit bekendgemaakt dat de aanbouw in het centrum verkocht zou worden, en hij wilde daar ook wel heen verhuizen.

Volgens aanbestedingsadvocaat Anke Stellingwerff Beintema, partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten, was de aanvankelijke ‘onderhandse’ verkoop van de gemeente Montferland aan de projectontwikkelaar op zichzelf een gangbare praktijk. „Als de gemeente een ‘zuivere’ grondpositie of vastgoed verkoopt – dat wil zeggen: zonder daar een specifieke opdracht aan de koper aan te verbinden – dan hoeft dat volgens de Aanbestedingswet niet openbaar aanbesteed te worden. Dat leek hier ook het geval.” Een voorbeeld van een opdracht is als een gemeente grond aan een projectontwikkelaar verkoopt die daar vervolgens openbare infrastructuur op moet bouwen. Stellingwerff Beintema, die aanbestedingsrecht doceert aan de Vrije Universiteit, gebruikte de zaak-Montferland ook in haar colleges. „Het is een heel interessante casus van hoe aanbesteden werkt.”

Dit arrest gaat favoritisme en willekeur tegen Jan Hebly hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht

De uitspraak van de kortgedingrechter viel uit in het voordeel van de gemeente Montferland en de Aldi, waarop de Albert Heijn-franchisehouder besloot bij het gerechtshof in Den Bosch in beroep te gaan. Maar ook die rechter besloot dat er wettelijk gezien niets mis was met de verkoop.

Onderhandse verkoop

Al is de onderhandse verkoop tussen Montferland en de projectontwikkelaar volgens Stellingwerff Beintema gangbaar in de dagelijkse praktijk, juridisch gezien vindt ze het toch opmerkelijk. Ze verwijst naar een oudere uitspraak van de Raad van State, die ging over een ‘schaarse vergunning’ – in dit geval voor een casino in Vlaardingen en rondvaartboten in Amsterdam. Op het eerste gezicht iets heel anders dan vastgoed en grond, maar volgens de advocaat wel degelijk relevant. „Dat wat de gemeente verkoopt, is schaars. Je kunt niet iedereen een rondvaartbotenvergunning geven – er is immers maar beperkt plek voor in de grachten. Dus moet je transparant zijn als gemeente en alle geïnteresseerden laten weten dat ze zich kunnen melden en waaraan ze moeten voldoen. Datzelfde geldt in mijn ogen voor vastgoed en grond, ook dat is schaars.”

Met andere woorden: van de Raad van State dienden de gemeenten Amsterdam en Vlaardingen zich te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Iedereen is voor de wet gelijk, dus moet een gelijke kans hebben om van de gemeente te kopen.

De Didamse Albert Heijn-ondernemer ging tegen de uitspraak van het Hof in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad toetst de redenering van het Hof aan de wet, en kijkt of de wet op de juiste manier is geïnterpreteerd. Het oordeel van de Hoge Raad was in lijn met wat de Raad van State eerder over het verstrekken van schaarse rechten zei: volgens algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet de gemeente duidelijk maken dat ze grond of vastgoed wil verkopen.

Het mocht dan om een supermarkt-rel in het Gelderse Didam gaan, aanbestedingsadvocaten in heel Nederland zagen reikhalzend uit naar de uitspraak van de hoogste civiele rechter. Die heeft namelijk gevolgen voor alle verkopen van overheden aan marktpartijen. Advocaat Stefan Dalmolen van Delta Advocaten vertegenwoordigt een cliënt die direct belang heeft bij het arrest. „Bij deze cliënt ging het mooiste kavel op een bedrijventerrein aan de neus voorbij, omdat de gemeente in kwestie het onderhands verkocht aan een ander. Terwijl men wist dat er meer geïnteresseerden waren.”

Grote implicaties

De precieze implicaties van het arrest zijn nog onzeker. Al snel rijst de vraag of de kabinetsdoelen voor woningbouw (1 miljoen woningen extra in 2030) hierdoor in het geding komen. Volgens advocaat Anke Stellingwerff Beintema kunnen projecten door het arrest mogelijk vertraging oplopen. „Omdat eerst een openbare procedure gevolgd moet worden, en er niet meer een-op-een gegund kan worden. En dat wordt toch regelmatig als het meest wenselijke scenario beschouwd”, aldus de advocaat.

Hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht Jan Hebly van de Universiteit Leiden spreekt van een „belangrijke uitspraak”, maar denkt dat het wel meevalt met vertragingen. „Een competitie uitschrijven voor het hoogste bod hoeft niet tijdrovender te zijn dan een onderhandse gunning. Het wordt bij de afdeling grondverkoop van de gemeente vooral anders werken: niet meer zelf projectontwikkelaars benaderen, maar ze via een advertentie in een lokaal of landelijk dagblad op de hoogte brengen.”

Bijkomend voordeel is volgens Hebly dat grond- en vastgoedverkoop hierdoor transparanter wordt. „Het gaat favoritisme en willekeur tegen. De tijden waarin een vriendje van de wethouder voor een zachte prijs aan een stuk grond kan komen, zijn voorbij.” Het arrest kan daarnaast betekenen dat er een flink aantal schadevergoedingszaken aankomt van partijen die door onderhandse gunning een kavel of pand misliepen. „Punt van discussie is altijd of dit [het arrest van de Hoge Raad] al vanaf het begin heeft gegolden”, aldus hoogleraar Hebly. „In lopende zaken kan ik me voorstellen dat deze uitspraak zeker een rol gaat spelen.”