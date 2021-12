Advies aan Europees Hof: koppeling van EU-subsidie aan rechtsstaat is legitiem

De Europese Commissie mag rechtsstatelijke voorwaarden stellen aan de uitbetaling van EU-subsidies. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie ziet geen reden het zogeheten ‘rechtsstaatmechanisme’ ongeldig te verklaren, zo blijkt uit een donderdagochtend openbaar gemaakte opinie. Een definitieve uitspraak van de rechters van het Hof in Luxemburg wordt in januari verwacht, maar in vrijwel alle gevallen wordt het oordeel van de advocaat-generaal gevolgd.

EU-lidstaten werden het vorig jaar na moeizame onderhandelingen eens over een nieuwe ‘rechtsstaattoets’ voor de EU-begroting, die de Commissie de mogelijkheid geeft in te grijpen. EU-subsidies, zoals coronasteun, worden dan gekoppeld aan de rechtsstaat. Maar Polen en Hongarije, beide door zowel de Commissie als het Hof herhaaldelijk berispt om rechtsstaatschendingen, vochten het instrument begin dit jaar aan.

Volgens de twee lidstaten is zo’n toets onrechtmatig en alleen bedoeld om hen dwars te zitten. Ook zou de toets tot rechtsonzekerheid leiden, omdat vooraf onduidelijk zou zijn aan welke voorwaarden EU-landen precies moeten voldoen. De ‘rechtsstaat’ is onvoldoende gedefinieerd om zulke voorwaarden aan te verbinden, betoogden de twee lidstaten tijdens een zitting in oktober.

Ruim begrip

De advocaat-generaal verwerpt al die bezwaren nu een voor een. In het nieuwe instrument wordt wel degelijk duidelijk gemaakt welke voorwaarden bedoeld worden „zodat zij niet op alle schendingen van de rechtsstaat van toepassing is, maar enkel op die welke rechtstreeks verband houden met het beheer van de Uniebegroting”.

Ook schrijft de advocaat-generaal dat ‘de rechtsstaat’ weliswaar een ruim begrip is, maar dat de Commissie dit wel degelijk „nader kan bepalen op een specifiek materieel gebied, zoals dat van de uitvoering van de begroting, teneinde een financieel conditionaliteitsmechanisme in te voeren”.

Ook staan in het instrument voldoende voorbeelden van eisen genoemd waarnaar gekeken wordt, zoals „het behoorlijk functioneren van de overheidsinstanties die de financiële controle, monitoring en audits uitvoeren” en „het behoorlijk functioneren van onderzoeks- en vervolgingsinstanties met betrekking tot het onderzoek en de vervolging van fraude”.

Politieke druk

Daarmee komt de advocaat-generaal tot de conclusie om het beroep van Polen en Hongarije te verwerpen. Dat oordeel betekent een nieuw stapje in de lange weg naar het daadwerkelijk korten van de twee landen vanwege afbreuk van de rechtsstaat. In theorie kan de Commissie dat al doen sinds begin dit jaar, maar om politieke redenen wacht ze daarmee tot een oordeel van het Hof van Justitie. Met deze opinie neemt de kans toe dat ook het Hof de ‘toets’ snel rechtsgeldig verklaart. Vanaf dat moment zal de politieke druk op de Europese Commissie om snel geld in te gaan houden fors groeien.

Vooral in het Europees Parlement groeit het ongeduld. Onlangs startte het EP zelfs een rechtszaak tegen de Commissie om haar te dwingen sneller te starten met financiële sancties. Maar ook verschillende lidstaten willen dat Brussel harder optreedt, waaronder Nederland. Tegenover de Tweede Kamer liet premier Mark Rutte al meermaals weten het legitiem te vinden dat de Commissie wacht op een oordeel uit Luxemburg, maar dat er zodra dat er ligt snel gehandeld moet worden.