Zwijgen werkt pas echt isolerend

Twee weken geleden plukte ik olijven op een Spaanse berg. In de verte klonk het zoemende geluid van olijfschudders: vibrerende machines die ervoor zorgen dat de oogst in no time uit de boom valt. Zelf plukte ik handmatig, urenlang. Olijf na olijf, emmer na emmer, tot na zonsondergang. De wassende maan verlichtte de bomen.

Het was nog vóór de lockdown, ik had mijn vaccinatiebewijs, mijn mondkapje en mijn zelftestkits, ik zag in een hele week minder mensen dan in Amsterdam in één uur. Feitelijk overtrad ik geen regels. Gevoelsmatig wel.

In Nederland liepen de coronacijfers op, er werd gesproken over thuiswerken en uitgestelde zorg. Jezelf verplaatsen was een niet-essentiële luxe, een onnodige blootstelling, zeker met het vliegtuig. Dus wat deed ik op die berg?

De stem in mijn hoofd was zowel advocaat als aanklager. Mijn persoonlijke drijfveren waren duidelijk: ik had me verheugd op het weerzien met familie in Spanje, ik snakte naar ruimte, naar rust in mijn hoofd. Maar vanuit maatschappelijk oogpunt waren dat geen valide redenen. Ik plaatste mijn eigenbelang boven het groepsbelang. Ik was egoïst in plaats van altruïst.

Al maanden gaat het over toenemende polarisatie, over botsingen tussen mensen met uiteenlopende visies. Wat die mensen gemeen hebben, is het feit dát ze een uitgesproken mening hebben. Ze handelen ernaar, spreken zich er ferm over uit. Mijn eigen normen en waarden bevinden zich in een innerlijke spagaat. Ik wil netjes de regels opvolgen en tegelijkertijd mijn autonomie niet verliezen. Ik wil ruimdenkend zijn, maar heb geen begrip voor antivaxers. En ik wil oprecht zijn, maar gedraag me als een heilig boontje.

Neem alleen al die reis naar Spanje. Mijn inwendige tweespalt veroorzaakte zoveel gêne dat ik er nauwelijks over durfde te vertellen. Als iemand naar mijn vakantieplannen vroeg, mompelde ik wel iets over olijven plukken, maar liever ging ik het onderwerp uit de weg. Het deed me denken aan de basisschool, toen ik kort na elkaar van twee vriendinnetjes een hangertje met ‘best friends forever’ cadeau kreeg. Afhankelijk van wie ik zou zien droeg ik het ene of het andere kettinkje – ik vreesde de dag dat ze elkaar zouden ontmoeten en mijn dubbelspel aan het licht zou komen. Uiteindelijk verwaterden de vriendschappen. Wat bleef was een ongemakkelijk gevoel.

Ik ben geen schoolvoorbeeld van correctheid, qua cijfer eerder een 6+ dan een 9. Soms verloochen ik mijn principes, soms weet ik niet hoe ik ergens over denk. Het enige dat ik heb gemerkt, is dat dingen verzwijgen minstens zo isolerend werkt als de anderhalvemeterregel. En dus probeer ik opener te zijn.

De olijven deed ik cadeau aan Carlos, een tachtigplusser uit het naburige dorp, die er olijfolie van ging maken. Hij wierp me een luchtkus toe, en noemde me zijn mejor amiga.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft op deze plek elke woensdag een column.