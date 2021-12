WK-organisatie wil niet dat homoseksuelen in Qatar geaardheid tonen

Qatar zal tijdens het WK voetbal van 2022 net zo streng als anders optreden tegen openbare homoseksuele uitingen. Nasser Al Khater, hoofd van het organisatiecomité van het WK voetbal in Qatar, erkende woensdag in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN dat Qatar in veel opzichten een antihomobeleid hanteert. Al Khater weigerde te zeggen dat homoseksualiteit in de golfstaat illegaal is, maar zei wel dat „net als in veel andere landen” het homohuwelijk in Qatar niet is toegestaan. Op homoseksualiteit staat in Qatar een maximumstraf van drie jaar cel.

Eerder deze maand zei de Australiër Josh Cavallo, een van de eerste voetballers die openlijk vertelde homoseksueel te zijn, dat hij zich niet veilig zou voelen in Qatar. Al Khatar reageerde tegen CNN desgevraagd dat Qatar hem „verwelkomt om te komen kijken, zelfs voorafgaand aan het WK”, en dat „iedereen welkom is” in het land. In hetzelfde gesprek vertelde hij dat Qatar „oneerlijk en onrechtvaardig” is behandeld sinds de toewijzing van het toernooi. Hij verduidelijkte niet wat hij hiermee bedoelde.

Het WK in Qatar is om meerdere redenen omstreden. De Britse krant The Guardian onthulde in februari dat zeker 6.500 arbeidsmigranten uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka in Qatar overleden tussen 2011 en 2020. Veel van hen werkten aan de bouw van stadions, of hotels en wegen die zijn aangelegd vanwege het aankomende wereldkampioenschap. Het totaal aantal overleden arbeiders ligt volgens de krant nog hoger, omdat geen cijfers konden worden achterhaald van arbeidsmigranten uit de Filipijnen en Kenia. Bij de toewijzing van Qatar als gastland zou ook sprake zijn geweest van omkoping, al is dit nooit officieel aangetoond.