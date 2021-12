Wintersporters slaan een jaar over, zonaanbidders koesteren nog hoop

Voor volgende week staat er een reis naar Londen gepland. Latifa Bouras zou samen met een vriendin in augustus al gaan, maar toen gold er nog een quarantaineplicht in het Verenigd Koninkrijk. „We konden alleen een voucher krijgen en die verloopt op 31 december. Dus hebben we alsnog, vol goede hoop, dit tripje gepland”, zegt Bouras.

Ze bleef hopen dat het kon doorgaan. De quarantaineplicht was niet al te lang geleden opgeheven in het VK, maar keert door de Omikronvariant van het coronavirus plots terug. Dag reisje naar Londen.

Vakantie zou iets leuks moeten zijn, iets wat je jezelf gunt. En nu voelt het voor grote groepen mensen weer alsof ze zich naar kennissen en collega’s moeten verantwoorden. Met de kerst- en skivakanties in zicht is bij veel mensen de twijfel erin geslopen, nu weggaan weer een stukje lastiger is geworden.

„We zouden zeker zijn gegaan, ondanks de morele bezwaren die je kunt opwerpen”, zegt Bouras. „We werken allebei in het onderwijs en we zijn zo toe aan dit reisje. Even eruit! We zijn allebei gevaccineerd en moesten ons ter plekke nog laten testen. Dat hadden we allemaal al gepland. Daardoor kon het relatief veilig.”

Boekingen lopen fors terug

Verschillende landen hebben met de opkomst van de Omikronvariant de grenzen gesloten, zoals Israël en Marokko, of strengere eisen gesteld aan reizigers die erheen willen. Het zorgt voor twijfel bij Nederlanders die op vakantie willen. De boekingen liepen tot voor kort goed door, zag reisbrancheorganisatie ANVR, vooral voor de wintersport. „De animo voor het reizen is er nog steeds”, zegt een woordvoerder. „Maar de onzekerheid en terughoudendheid groeien door de persconferenties en door de maatregelen die landen nemen.”

Sinds een paar weken lopen de boekingen dan ook fors terug voor wintervakanties. De zonbestemmingen zijn nog wel in trek. Heel gek is dat niet: in populaire wintersportgebieden zoals Zwitserland en Oostenrijk zijn de regels aangescherpt, terwijl dat in het zuiden van Europa nog meevalt. Wie naar Zwitserland wil, moet tien dagen in quarantaine. Oostenrijk is in lockdown.

De kerstvakantie lijkt redelijk dichtbij, maar is in deze situatie ook best ver weg, zegt de ANVR-woordvoerder. „Het zijn bijna dagkoersen, zo snel verandert de situatie. Mensen zijn terughoudend, zullen later boeken. Aan de andere kant zie je ook dat er nu al genoeg mensen zijn die een vakantie boeken voor de zomer van 2022. Dat kun je niet laat noemen. Die hoop leeft ook, dat je dan wel op vakantie kunt.”

Wat zijn de maatregelen in de verschillende landen? Wat mag je wel, wat mag je niet? Waar heb je een coronapas voor nodig? Het antwoord daarop is onder andere te vinden bij de Reiswijzer van de ANWB. Mensen zijn nieuwsgierig naar de maatregelen, zegt een woordvoerder van de organisatie. „De afgelopen week is het bezoek aan de site verdubbeld. Mensen zijn zich heel goed aan het informeren over wat ze nog wel kunnen doen. We zien zelf ook dat die regels elke dag, elk dagdeel, wel een beetje veranderen of scherper worden. De aantrekkelijkheid om er tussenuit te gaan in Europa is, als je het vanuit de regels bekijkt, niet heel groot.”

Bezoek aan het vaderland

Niet alleen inwoners van Nederland twijfelen over vakantie, Wouter Zantinge is eigenlijk van plan om eind deze maand vanuit de Verenigde Staten een bezoek aan zijn vaderland te brengen. Hij twijfelt, sinds hij las dat zeker 10 procent van de passagiers van een vliegtuig uit Zuid-Afrika positief testte op het coronavirus. „Je gaat ervan uit dat mensen in een vliegtuig niet besmet zijn, gezien alle voorwaarden vooraf.” Zijn Amerikaanse vrouw en hij hebben drie kleine kinderen. „Is het wel verstandig met hen naar Nederland te komen? Daar maak ik me zorgen om. Als het alleen voor mezelf was, dan zou ik minder twijfelen.”

Zantinge heeft ook gezien hoe makkelijk landen nu weer besluiten de grenzen te sluiten. „Gelukkig hebben we laptops en zouden we ook vanuit Nederland kunnen werken. In het ergste geval ga ik in mijn eentje en blijft de rest van het gezin achter.”

Winterlockdown

Bij touroperator TUI constateren ze ook een langere bedenktijd. „Mensen wachten vanwege alle berichtgeving over lockdowns en de Omikronvariant. De laatste weken zijn er weinig boekingen. Er is niets zo vervelend voor vakantie als onzekerheid”, zegt woordvoerder Petra Kok. „Maar annuleren doen mensen niet. Omboeken soms wel, naar de krokusvakantie bijvoorbeeld. Mensen hebben zo lang uitgekeken naar de skivakantie, ze laten zich niet zomaar ontmoedigen.”

Is de oplossing dan maar om in het voorjaar en de zomer te reizen en uit te gaan van een lockdown in de winter? „Als we één ding hebben geleerd, dan is het dat er niks te plannen valt”, zegt Latifa Bouras. „Dat zie ik ook in het onderwijs: je weet niet hoe de volgende week uitpakt.”

Het is frustrerend en ontmoedigend, zegt ze, niet weten waar je aan toe bent. „Het zijn first world problems en we mogen natuurlijk niet klagen. Maar het maakt het allemaal niet makkelijker en leuker. Zelfs als we nu halsoverkop iets anders zouden bedenken, durven we het eigenlijk niet aan. Maar jemig, wat zijn we eraan toe.”

Lees ookover de vakantiestress afgelopen zomer