Vreemde voetstappen van een oeroude mensachtige in vulkanische as

In Laetoli (Tanzania) zijn voetsporen teruggevonden die 3,6 miljoen jaar geleden zijn achtergelaten door een nog onbekende rechtop lopende hominide. De vijf afdrukken in vulkanische as tonen een relatief primitieve voet, met een wijde hiel en een forse grote teen, die haast meer op een duim lijkt.

Daarin verschillen deze voetafdrukken van het zeventigtal beroemde en relatief moderne voetsporen waarmee Laetoli al in de jaren zeventig beroemd werd. Die beroemde sporen werden waarschijnlijk achtergelaten door Australopitheci afarensis, die al op relatief moderne voeten liep, zoals ook het geslacht Homo dat zo’n 2,8 miljoen jaar geleden ontstond en waartoe de huidige mens behoort.

Een team onder leiding van Ellison J. McNutt (University of Southern California) en Jeremy M. DeSilva (Universiteit van Witwatersrand) publiceert deze week uitvoerige vergelijkingen met beren-, chimpansee- en mensenvoetsporen in Nature.

De nu beschreven primitievere voetstappen waren al langer bekend. In de oude gestolde vulkanische as van Laetoli waren het in de jaren zeventig zelfs de eerste sporen van tweevoeters die tussen duizenden dierensporen werden gevonden. Maar door hun vreemde vorm werden ze beschouwd als sporen van beren en weer toegedekt met grond.

De afdruk van de nog onbekende hominide, die aanvankelijk aan een beer werd toegeschreven. Foto Ellison J. McNutt

Opnieuw opgegraven

Een paar jaar geleden werden ze opnieuw opgegraven en geanalyseerd door McNutt en DeSilva. Het bijzondere van het spoor is dat de loper zorgvuldig zijn ene voet voor de andere zette, iets dat alleen een mensachtige kan, met zijn smalle heupen en naar binnen geknikte knieën. De nu gevonden voetafdrukken zijn klein, ongeveer corresponderend met een lengte van iets meer dan een meter. „Het zou in theorie een jonge A. afarensis kunnen zijn, maar de vorm van de voet is daarvoor te afwijkend”, schrijven McNutt en DeSilva.

„Deze analyse van de voetsporen bevestigt de moderne ideeën over de diversiteit in de menselijke evolutie”, zegt de paleontoloog Fred Spoor (Natural History Museum) per telefoon uit Londen. „Al in de jaren tachtig werd betwijfeld of deze sporen door beren konden zijn gemaakt, maar als je ze toen, of zelfs later, had toegewezen aan een nog onbekende mensachtige zou iedereen met zijn ogen hebben gerold. Maar nu is dat een heel normale hypothese. Want we kennen deze tijd rond 3,5 miljoen jaar geleden niet alleen Australopithecus afarensis, maar ook Kenyantropus platyops, zeker twee andere Australopitheci: deyiremeda en bahrelghazali – en als de dateringen van Little foot in Zuid-Afrika bevestigd worden liep er ook Australopithecus africanus rond. En het kan zelfs ook nog een ándere nog onbekende mensachtige die deze sporen achterliet. De onderzoekers zijn ook voorzichtig daarin, en dat is erg verstandig.”

Een grote grote teen

Er zijn meer aanwijzingen voor ongewone voetvormen in deze periode. In 2012 is bijvoorbeeld bijna 2.000 km ten noorden van Laetoli, in het Ethiopische Woranso-Mille, een fossiel van een ongewone voet gevonden, met eveneens een relatief grote grote teen. Maar in een gelijktijdig door Nature gepubliceerd commentaar wijst de paleoantropoloog Stephanie M. Melillo (Max Planck Instituut Leipzig) de mogelijkheid af dat het om dezelfde voetvorm zou gaan als van de onbekende Laetoli-loper, vooral op basis van de relatief lange lengte van de twééde teen bij deze Ethiopische voet.

Waarom deze mensachtige ten minste vijf stappen lang zo ongewoon liep, dus als model op de catwalk met de ene voet voor de andere, is onduidelijk, maar niemand denkt dat die nog onbekende soort altíjd zo zal hebben gelopen. McNutt en DeSilva schrijven dat het mogelijk een manier was om het evenwicht te herwinnen na een struikelpartij, zoals ook nu nog wel eens bij mensen te zien is. Spoor wijst op de ongewone omstandigheden van een wandeling door een laag verse vulkanische as: „Laat willekeurige mensen maar eens door een bak met warme cement lopen, dan zal je ook vreemde loopjes tegenkomen.”