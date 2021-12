Voorzichtig mengt de EU zich in de strijd met China

Zou je de geopolitieke strijd om invloed zien als een verleidingsspel, dan zijn dit de flirttechnieken die Europa wil inzetten: lonken met democratische waarden, mensenrechten, transparantie en milieubescherming. En niet te vergeten: miljardeninvesteringen.

Woensdag presenteerde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen het langverwachte Global Gateway-initiatief, waarmee de Europese Unie overal ter wereld infrastructuurprojecten wil gaan ondersteunen. En hoewel het land nergens wordt genoemd, is aan alles duidelijk: dit moet het Europese antwoord worden op het zogeheten Belt and Road Initiative (BRI) van China.

Onder die noemer financierde Beijing de afgelopen tien jaar talrijke infrastructuurprojecten buiten China. In tientallen landen, ook Europese, werden spoorlijnen, snelwegen, bruggen, havens of vliegvelden met Chinees geld gebouwd. Doel is officieel China beter te verbinden met de rest van de wereld, maar met zijn ‘nieuwe zijderoute’ vergroot Beijing vooral zijn geopolitieke invloedssfeer. Aan de financiering zijn voorwaarden verbonden die deelnemende, vaak arme, landen sterk afhankelijk maken.

Lees ook: Argwaan alom, maar hoe groot is de Chinese macht nou werkelijk?

Dat wringt al tijden, niet alleen in Brussel maar vooral ook in Washington. Deze zomer kwamen de zeven grote industrielanden (G7) op aandringen van de Amerikaanse president Joe Biden overeen in reactie op het BRI zelf ook de portemonnee te trekken om landen in zich ontwikkelende regio’s te helpen bij infrastructuur en klimaatprojecten.

De Europese strategie volgde deze week, inclusief duidelijkheid over hoeveel geld Brussel ervoor wil uittrekken: maximaal 300 miljard euro tot 2027. Daarmee wil de EU de komende zes jaar wereldwijd projecten financieren als de aanleg van glasvezelnetwerken, zonneparken of hoogspanningslijnen. Alles, aldus Von der Leyen, „met respect voor de hoogste sociale en milieunormen, in overeenstemming met de democratische waarden van de EU”. En alles onder „eerlijke en gunstige voorwaarden”. Doel is immers „verbindingen te smeden, geen afhankelijkheden”.

Daarmee mengt de EU zich nu voorzichtig in de geopolitieke strijd om invloed via strategische investeringen, jaren nadat China daarin het voortouw nam. Het is een duidelijk teken van de snel verslechterende verhouding tussen Brussel en Beijing, nog geen jaar nadat die een ambitieus investeringsakkoord overeenkwamen. Het aantreden van Biden, zorgen over mensenrechtenschendingen en een andere politieke wind in onder meer Duitsland deden de relaties bekoelen.

Maar over hoe effectief het nieuwe investeringsoffensief wordt, bestaan al bij voorbaat twijfels. De 300 miljard komt niet in de buurt van de meer dan een biljoen euro die China volgens financieel analisten tot 2027 in het BRI steekt. En dan maakt de Commissie nog creatief gebruik van de rekenmachine: de bulk van het geld moet door private investeerders worden opgebracht, mogelijk gemaakt door garanties uit Europese fondsen. Uiteindelijk vloeit maar zo’n 20 miljard euro uit de EU-begroting naar de Global Gateway.

Kritische blik van Brussel

De vraag is ook of landen zitten te wachten op Europese investeringen waaraan allerlei eisen rond klimaat en mensenrechten zijn gekoppeld. Waarom zouden ze voordelige Chinese megaleningen inruilen voor de kritische blik van Brussel? Von der Leyen verdedigde Europa woensdag als een „betrouwbaar merk”. „Veel landen hebben inmiddels ervaring met Chinese investeringen en willen een ander aanbod”, zei ze. „Ze weten dat wij transparant zijn, voor goed bestuur staan en dat ze niet met een onhoudbare schuld achterblijven.”

Of het voldoende is? In een opiniestuk bekritiseerde China-deskundige Jonathan Holslag (Vrije Universiteit Brussel) de strategie woensdag als te laat en te weinig doelgericht. Het beeld dat de EU schetst van het BRI als ‘slechte deal’ noemt hij achterhaald: „China is al lang niet meer de roekeloze investeerder die Europa kan aftroeven door met iets slimmers te komen.”

In Brussel overheerst optimisme over de geopolitieke stap die de EU zet. „In plaats van landen een aanbod doen dat ze niet kunnen weigeren, gaat de EU ze nu een aanbod doen dat ze niet wíllen weigeren”, aldus de Duitse Europarlementariër Bernd Lange (SPD).