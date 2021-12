Vandaag in de kelder gevonden: NRC Handelsblad van 26 oktober 2005. Op de voorpagina: ziekenhuizen bezorgd, onder de kop „Bij pandemie griep: strijd om voorrang.” Volgens het artikel zijn we goed voorbereid op een grieppandemie. Goed om te lezen, na zestien jaar.

