Vliegende neus kan stank van rioolwater herkennen

De geur van bloemkool of spruitjes. Soms ontsnapt stank die hierop lijkt uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Als deze vieze rioolluchtjes een nabijgelegen wijk in waaien is het lastig om uit te vinden welke buis van een installatie de bron is. Spaanse onderzoekers kwamen onlangs met een vliegende elektronische neus die het makkelijker moet maken de oorzaak van rioolstank te achterhalen. Ze hingen aan een drone een apparaat dat stinkende gassen detecteert, zoals ammoniak en waterstofsulfide.

Stankoverlast van zuiveringen in woonwijken komt vaker voor, mailt Sigrid Scherrenberg, manager afvalwatertechnologie bij adviesbureau Royal HaskoningDHV. Woningbouw komt dichter bij de zuiveringen. En nieuwe zuiveringsprocessen, voor terugwinning van grondstoffen en energie uit afvalwater, „zorgen voor geurmengsels die soms intenser worden ervaren”.

Rotte-eierenlucht

Bij zuiveringen wordt nu vaak op één specifieke stof gemeten voor geuroverlast: waterstofsulfide, „de bekende rotte-eierenlucht”, schrijft Scherrenberg. Maar dat volstaat door de nieuwe geurmengsels niet meer.

Een nieuwe ontwikkeling is om elektronische neuzen op te hangen. Zo’n neus heeft sensoren die de lucht continu monitoren op stinkende stoffen. Als de samenstelling van de lucht verandert, detecteren de sensoren dat. Dertien van deze neuzen hangen sinds twee jaar bij een zuiveringsinstallatie in Den Bosch. Met succes: „Door de data van de elektronische neuzen langs de klachten van omwonenden te leggen, konden we achterhalen dat de stank uit één buis afkomstig was”, vertelt Antoine van Geffen, projectmanager Waterschap Aa en Maas.

Ook andere locaties gebruiken neuzen – ook voor het detecteren van gevaarlijke stoffen. In de Rotterdamse haven hangen er inmiddels 254 stuks. Een nadeel is dat heel lokaal gemeten wordt. Daarom zijn veel neuzen nodig, wat duur is. Van een vliegende neus is er maar één nodig. Ook kan een drone naar lastige of gevaarlijke plekken vliegen, zoals in een schoorsteen.

De nieuwe vliegende neus detecteerde bij een Spaanse zuivering bijna net zo goed als mensen op welke plekken het stonk. Dat ging met kunstmatige intelligentie. De onderzoekers verzamelden zakken lucht van een zuiveringsinstallatie en lieten mensen eraan ruiken. Vervolgens schotelden ze de elektronische neus dezelfde hap lucht voor – met het menselijke oordeel ernaast.

„Een mooie demonstratie van wat zo’n systeem zou kunnen doen”, reageert Sten Vollebregt, gassensorenonderzoeker in Delft, die niet bij de studie betrokken was.

De neus die (zonder drone) 1,3 kilo weegt, ziet eruit als een grijze doos. Via een klein gaatje wordt de lucht naar binnen gezogen. Een vacuümpomp ‘leegt’ de ruimte na een meting. In de doos zitten 21 gassensoren, die gezamenlijk bepalen of een hap lucht stinkt. De sensoren detecteren de belangrijkste stinkers, ammoniak en waterstofsulfide, en stoffen als methaan, een bijproduct van biologische zuiveringsprocessen. Ook zijn er sensoren voor alcoholen en dampen van organische oplosmiddelen afkomstig van bijvoorbeeld farmaceuten of verfbedrijven.

Elke sensor slaat op meerdere stoffen aan Sten Vollebregt TU Delft

Elke meting stuurt de neus samen met de locatie via wifi naar een computer. Ook de temperatuur en luchtvochtigheid worden meegestuurd, zodat voor deze invloeden uit de omgeving gecorrigeerd kan worden.

Wat het apparaat – net als de statische neuzen – niét kan is registreren welke stoffen precies in de lucht zitten, zegt Vollebregt. „Elke sensor slaat op meerdere stoffen aan. Dat is een probleem waar nog geen oplossing voor is.” Ook weten de sensoren niet hoeveel van een stof in de lucht zit. Vollebregt: „Dat zou een goede toevoeging zijn voor een volgende versie, want dan weet je niet alleen dat het stinkt maar ook waarom.”

Het huidige prototype is nu op één waterzuiveringsinstallatie getest. De vraag is of het apparaat op andere locaties of met andere weersomstandigheden herkent wat stank is. En de snelheid van de metingen moet omhoog. Vollebregt: „Nu moet de drone steeds een halve minuut stil in de lucht blijven hangen. Wat doe je als ondertussen bijvoorbeeld de wind van richting verandert?” Dan waait de stank misschien plots van de drone af.