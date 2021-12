Visuele antidepressiva voor een ellendig jaar

‘Dat vaccin”… „Steek dat maar in me reet”, roepen Fokke en Sukke als aanhanger van ‘Viruswaarheid’, beiden uitgedost met de bisonmuts van de Witte-Huisbestormende sjamaan en Trumpaanhanger in Het afzien van 2021. Daarin bundelden de makers van Fokke en Sukke, Reid, Geleijnse en Van Tol hun beste grappen uit NRC van ruwweg het afgelopen jaar. Veel cartoons over corona uiteraard, vorig jaar nog tamelijk nieuw. Maar er is meer.

Aangestoken door de satanistische complot-ideeën van de vaccinweigeraars, willen Fokke en Sukke ook Rutte impeachen: „Toeslagenaffaire?” „Alsof het drinken van kinderbloed al niet erg genoeg is!”, roepen ze. De vervlogen voetbaldroom van Oranje (inclusief juichcapes), het mondkapjesschandaal rond Sywert van Lienden, van alles komt voorbij in deze Fokke en Sukke-bundeling, waar onder de cartoons heel handig steeds de nieuwsaanleiding staat. Er valt veel te glimlachen over alle ellende die ons afgelopen jaar overkwam – of te grimlachen.

Lockdownlachers

Lockdown en contactverbod bieden ook Lectrr (Steven Degryse) in de Vlaamse krant De Standaard veel stof tot wrange grappen in zijn bundel Lectrr knalt, het jaar in cartoons. De meeste zijn ook zonder kennis van de Belgische actualiteit te vatten. Neem bijvoorbeeld de agent die Cupido, de liefdesgod, op de bon slingert wegens „aanzetten tot knuffelcontacten en notoir superverspreider”. En als de Sint in een verzorgingstehuis langskomt met zijn nieuwe knecht, de Dood met zeis, zegt de bejaarde bewoner: „Ik vond de traditionele Zwarte Piet leuker”. Lectrr’s komische grafiek van coronagolven van afgelopen jaar, waar de derde golf de vorm van een kerstboom heeft, lijkt ook dit jaar weer bewaarheid te worden. Met nieuwe lockdownmaatregelen beleven we inderdaad geen ‘roaring’ maar ‘boring twenties’ zoals Lectrr laat zien in een van zijn cartoons.

Inclusief schelden

Hoe hou je dat vol, blijven lachen bij al die ellende? De cover van de bundel Sigmund, de eenendertigste sessie biedt een oplossing. We zien de kleine psychiater, die dagelijks in de Volkskrant therapiesessies houdt, duiken in een bad vol antidepressiva, zoals Dagobert Duck altijd in zijn geld duikt. Dat Sigmund-tekenaar Peter de Wit deze cover heeft laten tekenen door de beroemde Nederlandse Duck-tekenaar Daan Jippes, is een aardig grapje op zich. Hoewel er wel actuele grappen (klimaatcrisis, lockdown) in staan, is de Sigmund-strip meer een doorlopend commentaar op onze hedendaagse gektes, waarmee patiënten langskomen bij de wat chagrijnige eenogige psychiater. Zo scheldt een automobilist tegen een joggende dame met telefoon: „Kijk uit je doppen slome LBGTQIAP’er!” En hij zegt tegen Sigmund: „Schelden oké, maar dan wel respectvol en inclusief, vind ik hoor.” Naast alle vrolijke relativering van onze moderne somberheid, is er nog een opbeurend aspect aan de Sigmund-strip. Dat is de manier waarop Peter de Wit de krullenkapsels van figuren in zijn strip gestileerd tekent, met trefzekere pennestreken vol vrolijke kronkels. Een beetje zoals Charles Schulz (van Charlie Brown) dat deed. Ze zijn een bron van vreugde op zich, die krullenkoppen. Visuele antidepressiva. Dat geldt voor alle drie de besproken bundels.

Tot slot nog even Fokke en Sukke over het kabinetsbeleid: „Een volledige lockdown met kerst…”

„Wie kan daar nou tegen zijn?”

Strips Fokke & Sukke, Het afzien van 2021. Reid, Geleijnse & Van Tol, Uitg. Catullus. / Lectrr knalt, Het jaar in cartoons, Steven Degryse, uitg. Davidsfonds / Sigmund, eenendertigste sessie, Peter de Wit, uitg. De Harmonie. ●●●●●