Niet alleen westerse landen zijn debet aan lage vaccinatiegraad in Afrika

Terwijl Nederland en andere westerse landen druk bezig zijn met het zetten van derde prikken, lukt het regeringen van minder rijke landen nog steeds niet hun bevolking een eerste en tweede shot van een vaccin tegen Covid-19 te geven. Vooral in Afrika is de vaccinatiegraad bijzonder laag. Momenteel heeft zo’n 10 procent van alle Afrikanen in elk geval één prik van een coronavaccin gehad. Ter vergelijking: in Noord-Amerika ligt dat percentage op 64 procent, in Europa op 62 procent.

Vooral de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijft zich uitspreken over deze discrepantie, die volgens haar vooral veroorzaakt wordt door het zogenoemde vaccinnationalisme van rijke landen. Zo zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus afgelopen zomer „geschokt” te zijn toen de eerste landen hun boosterprogramma’s aankondigden. Toen meer staten volgden, noemde hij dat een schandaal: de boosterende landen verweet hij „immoreel, oneerlijk en onjuist” te handelen.

Lees ook over de andere ziektes die Afrika teisteren: Terwijl Afrika zich richt op corona, razen tbc, aids en hiv er onverminderd voort

Maar het hamsteren van vaccins door rijke regeringen is niet de enige oorzaak voor de lage vaccinatiegraad op het Afrikaanse continent. Ook het winstbejag van de farmaceutische industrie lijkt een rol te spelen. Welvarender landen betalen immers hogere prijzen voor de vaccins: zo koopt de Europese Unie momenteel doses van het vaccin van Pfizer in voor 19,50 euro per stuk, terwijl de armste landen nog geen 6 euro per shot betalen. De farmaceuten kunnen dus simpelweg meer verdienen als zij hun prikken als boosters verkopen aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of de Europese Unie. De Financial Times tekende deze week op dat Pfizer vermoedelijk om deze reden contactverzoeken van de afgevaardigden van de Afrikaanse Unie negeerde, terwijl regeringsleiders van westerse landen het nummer van de baas van het bedrijf op hun speed dial hebben staan.

Distributie en wantrouwen

Ook de situatie ter plekke heeft invloed op de lage vaccinatiegraad. Hoewel veel Afrikaanse landen succesvolle vaccinatiecampagnes hebben uitgerold in de strijd tegen ziektes als mazelen, worstelden meerdere landen vanwege opslagproblemen en personeelstekorten met het optuigen van een succesvol coronavaccinatieprogramma. Bovendien speelt mee dat lang niet alle Afrikanen gevaccineerd wíllen worden. „Er is geen twijfel over mogelijk dat vaccintwijfel een factor is in de uitrol van de vaccinatiecampagne”, aldus WHO-afgevaardigde voor het Afrikaanse continent Matshidiso Moeti. Volgens haar heerst er twijfel over de noodzaak en de bijwerkingen van het vaccin, angsten die worden aangewakkerd door wijdverspreid nepnieuws.

Lees ook deze column van Tahrim Ramdjan: ‘Vaccinsolidariteit’ is ook in ons belang

Het wantrouwen tegenover de overheid en medische instituties en het gebrek aan effectieve informatiecampagnes dragen hieraan bij, schreef The New York Times woensdag. Vanwege (medisch) wangedrag door koloniale heersers in het verleden zouden vooral de armste en gemarginaliseerde groepen nog altijd wantrouwig staan tegenover westerse mogendheden. Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Mozambique en Malawi moesten zelfs bestellingen annuleren wegens de lage opkomst van mensen die zich willen laten vaccineren.