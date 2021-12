Utrecht subsidieert verwijderen open haard en houtkachel

Utrechters die hun open haard of kachel willen verwijderen of onbruikbaar willen maken, kunnen daar subsidie voor aanvragen. Dat schrijft de gemeente Utrecht woensdag in een aankondiging van de subsidieregeling. De vierde stad van Nederland hoopt hiermee iets te kunnen doen tegen luchtvervuiling.

De subsidie kan vanaf dinsdag tot 31 december 2022 worden aangevraagd. De gemeente zegt dat het de subsidie tot 2025 wil aanbieden. Er kan tot 2.000 euro subsidie per huishouden worden verstrekt. Utrechters met een laag inkomen kunnen tot 4.000 euro krijgen.

De regeling is ook beschikbaar voor huishoudens die hun open haard of kachel willen vervangen door een moderne, minder vervuilende kachel. „We hebben het liefst dat het vuurtje vaker uit blijft, maar als er dan toch hout gestookt wordt, dan op een zo min mogelijk vervuilende manier”, aldus wethouder Eelco Eerenberg (Milieu, D66).

Fijnstof

Het RIVM becijferde begin dit jaar dat houtkachels voor 23 procent bijdragen aan fijnstof in de lucht. Dit kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen.

De gemeente Nijmegen is sinds oktober bezig met een proef in Nijmegen-West waar inwoners maximaal 1.000 euro kunnen krijgen voor het verwijderen of verduurzamen van hun kachel of open haard. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat desgevraagd aan NRC weten in het „eerste kwartaal” van volgend jaar de Tweede Kamer te informeren „over opties voor het terugdringen van houtrook”.

