Tennisbond WTA annuleert toernooien in China om situatie Peng Shuai

Tennisbond WTA heeft woensdagavond een streep gezet door alle toernooien in China vanwege de situatie rond Peng Shuai. De tennisster verdween van de radar nadat ze de voormalige vicepresident van het land beschuldigde van seksueel misbruik. Steve Simon, directeur van de organisatie voor professionele tennissers, hekelt in een verklaring de reactie van China op de beschuldiging van Peng Shuai. Ook stelt hij te vrezen voor haar veiligheid en de vrijheid van andere tennisters in het land.

In reactie op de Chinese behandeling van Peng schorst de WTA per direct alle toernooien in China en Hongkong. De organisatie maakt zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting van Peng en andere tennissers. Simon stelt dat de Chinese autoriteiten „deze zeer ernstige kwestie” rond Peng Shuai op een „ongeloofwaardige manier” hebben aangepakt. „Hoewel we weten waar Peng is, twijfel ik er sterk aan of ze vrij en veilig is en niet onderworpen is aan censuur, dwang en intimidatie.” De WTA pleit voor een „volledig en transparant onderzoek” naar de beschuldigingen van Peng.

Peng plaatste op 2 november een bericht op het Chinese sociale medium Weibo. Ze stelde dat Zhang Gaoli, de voormalige vicepresident van het land, haar heeft gedwongen tot seks. Ze suggereerde al dat ze niet langer veilig zou zijn na de publicatie. „Zelfs al lijkt het (…) op een mot die op een vlam af vliegt en zo zijn eigen ondergang uitlokt, toch zal ik de waarheid over jou vertellen”, schreef ze onder meer.

Het bericht heeft twintig minuten online gestaan. Daarna werd het gecensureerd. In de tussentijd hebben wel veel gebruikers de beschuldiging gelezen. De Chinese autoriteiten hebben inmiddels alle verwijzingen naar Peng Shuai van het internet verwijderd. Ook is ze een tijdje niet in het openbaar gezien. Peng is een van de bekendste sporters in het land. Ze stond in 2014 bovenaan de WTA-ranglijst voor vrouwendubbel. Niet eerder bereikte een Chinese tennisster die positie.