Tel Aviv is dit jaar de duurste stad van de wereld

Niet Parijs, New York of Singapore, maar Tel Aviv is in 2021 de duurste stad van de wereld. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse magazine The Economist. Hoofdredenen zijn de gestegen waarde van de sjekel, de Israëlische munteenheid, en de hogere prijzen van dagelijkse boodschappen, alcohol en transport. In 2020 was Parijs koploper en stond Tel Aviv nog op plek vier.

Amsterdam is als duurste Nederlandse stad terug te vinden op plek veertig, acht plaatsen lager dan in 2020. Wel heeft de hoofdstad de twijfelachtige eer de op één na duurste brandstofstad van de wereld te zijn. Wie bij een Amsterdams pompstation zijn tank vult, moet gemiddeld 1,92 euro per liter afrekenen. Alleen in Hongkong zijn de brandstofprijzen nóg hoger.

Steden wereldwijd duurder

Rome is de grootste daler in de ranglijst ten opzichte van 2020: de Italiaanse hoofdstad gaat van plek 32 naar 48. Volgens The Economist gaven de Romeinen vanwege het thuiswerken vooral minder geld uit aan chique kleding, waardoor de prijs ervan is gedaald. De Iraanse hoofdstad Teheran is juist de grootste stijger, met maar liefst vijftig plaatsen hoger staat het nu op plek 29. Door sancties van de Verenigde Staten ontstond in Iran een tekort aan goederen en stegen de invoerprijzen, wat onder meer doorwerkte in de prijzen in Iraanse winkels.

Uit het onderzoek blijkt dat de prijzen van goederen en diensten wereldwijd in grote delen van de wereld zijn gestegen. Dat kom vooral door leveringsproblemen: in september betaalden bedrijven voor een standaard container vier tot zeven keer zoveel als een jaar eerder. Dat hebben stedelingen wereldwijd gevoeld in hun portemonnee.

In het onderzoek zijn de prijzen van 200 producten en diensten in 173 steden in de wereld met elkaar vergeleken.