Nederland heeft een van de traagste boostercampagnes: gebrek aan prikkers grootste probleem

Hoewel de voorbereidingen op de boostercampagne in september zijn gestart, probeert het ministerie van Volksgezondheid nu pas op grote schaal extra prikkers te werven om de boostercampagne te versnellen. Het is al enkele weken bekend dat de GGD’s kampen met een personeelstekort, maar pas eind vorige week is een initiatief gelanceerd om buiten de GGD’s om prikkers te werven. Gesprekken hierover zijn nog gaande maar partijen die zouden willen en kunnen helpen, zoals studenten geneeskunde, zijn nog niet benaderd door de overheid. Andere partijen, zoals de huisartsen en Defensie, is nog niet om maximale inzet gevraagd.

In bijna geen enkel ander Europees land komt het ‘boosteren’ van de bevolking met een derde coronaprik zo traag op gang als in Nederland. In Nederland hebben volgens het RIVM bijna 200.000 mensen een boosterprik gehad, ruim 1 procent van de bevolking. België zit op dertien procent van de bevolking en zet momenteel ruim 400.000 boosters per week. In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels ruim 17 miljoen boosters gezet.

Zes miljoen vaccins liggen klaar

De beschikbaarheid van vaccins is het probleem niet: bij het RIVM liggen zeker zes miljoen vaccins klaar voor alle 60-plussers. Hoewel VWS zegt dat de voorbereidingen op de boostercampagne in september zijn begonnen, blijkt een tekort aan prikkers nu het grootste probleem. In een Kamerbrief schreef demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vrijdag dat „de geringe beschikbaarheid van personeel de belangrijkste beperkende factor is om de capaciteit op te schalen”.

Dat de GGD’s moeite hebben voldoende personeel te vinden in de huidige krappe arbeidsmarkt is al een paar weken bekend. Deze week zeiden GGD-medewerkers in NRC dat de organisatie uitgeput dreigt te raken door de vele taken, zoals op dit moment ook het verder verhogen van de testcapaciteit. De GGD GHOR Nederland, de landelijke koepelorganisatie, wil tegen NRC niet zeggen hoeveel prikkers er momenteel tekort zijn.

Onder grote politieke en maatschappelijke druk moest De Jonge vrijdag beloven dat er een „boosteroffensief” komt om voor het einde van dit jaar nog zoveel mogelijk 60-plussers te vaccineren. Pas eind vorige week zijn partijen buiten de GGD benaderd om te helpen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Defensie, dat 1.500 militairen klaar heeft staan om te helpen met prikken en testen. Een woordvoerder zegt dat het ministerie van Volksgezondheid een verzoek heeft gedaan voor de inzet van 750 militairen. De GGD’s hebben nog geen concreet verzoek gedaan voor hulp bij de boostercampagne, zegt Defensie. Het is daarom nog onduidelijk wanneer militairen zullen gaan prikken.

Huisartsen

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), die eerder in de vaccinatiecampagne meeprikte, is ook vorige week om hulp gevraagd, zegt een woordvoerder. De huisartsen is door het ministerie niet gevraagd zelf massaal te gaan boosteren, hoewel ze onlangs nog een grootschalige campagne voor de griepprik hebben gedaan. Een woordvoerder weet niet of de huisartsen weer zo’n grote campagne zouden kunnen doen „omdat de huisartsenzorg onder grote druk staat”. Wel benadert de LHV nu gepensioneerde of individuele huisartsen of zij de GGD willen gaan helpen.

De vereniging van studenten geneeskunde, De Geneeskundestudent, is nog niet benaderd door het ministerie. De vereniging vertegenwoordigt bijna 16.000 geneeskundestudenten die zouden kunnen én willen helpen, denkt voorzitter Femke van de Zuidwind. „Als vereniging staan we er zeker voor open om onze achterban te mobiliseren. Ik denk dat veel van de geneeskundestudenten hun steentje willen bijdragen. Dit is ook werk dat zij heel goed kunnen doen.”

‘Enorme logistieke operatie’

Een woordvoerder van minister De Jonge zegt dat het ministerie niet had verwacht dat de infectiedruk nu zo hoog zou zijn en dat het boosteren veel sneller moest beginnen. Het ministerie benadrukt dat het “een enorme logistieke operatie is om miljoenen mensen te prikken” en dat er nu naar “creatieve manieren” wordt gezocht dat proces te versnellen. Deze week zouden circa 700.000 boosters worden gezet. De Jonge moet zich later deze woensdag in een Tweede Kamerdebat voor de trage start van de boostercampagne verantwoorden.