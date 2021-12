Rotterdamse centrale nu echt dicht

Ze dachten er in 2020 een paar weken voor nodig te hebben, maar pas na dertien maanden onderhandelen kon dinsdag de sluiting van de Onyx-kolencentrale worden aangekondigd. Staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat, VVD) trekt maximaal 212,5 miljoen euro uit om de stroomproducent op de Rotterdamse Maasvlakte te ontmantelen, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

De gesubsidieerde stillegging past in het streven om alsnog te voldoen aan het Urgenda-vonnis dat bepaalt dat de uitstoot van CO 2 minstens een kwart lager moet liggen dan die in 1990. Vooral dankzij corona wordt die gerechtelijke eis in 2020 mogelijk nipt gehaald, maar dit jaar gaat dat zeer waarschijnlijk niet lukken.

Vanwege hun hoge uitstoot spelen de kolencentrales een belangrijke rol in het klimaatbeleid. In 2019 ging de Amsterdamse Hemwegcentrale al dicht en voor de resterende drie centrales nadert ook het einde. In 2030 verbiedt de wet het gebruik van kolen voor stroomproductie. Een andere wet bepaalt dat de centrales tot en met 2024 nog maar op 35 procent van hun capaciteit mogen draaien.

De sluiting van de zeven jaar oude Onyx-centrale, sinds 2019 in handen van de Amerikaanse investeringsgroep Riverstone, is mogelijk al binnen twee maanden een feit. De daaropvolgende ontmanteling van de centrale op de Maasvlakte mag maximaal drie jaar duren. Als het vuur gedoofd is, scheelt dat jaarlijks 3 miljoen ton uitstoot, wat bijna 2 procent van de totale Nederlandse emissie is. Dat is niet allemaal klimaatwinst, want om tot dezelfde stroomproductie met aardgas te komen, is de uitstoot ook nog altijd 1,5 miljoen ton.

Naast Onyx zijn nog eens twee centrales, de RWE Eemshaven en Uniper op de Maasvlakte, relatief nieuw. De eigenaars bereiden zich al voor op een juridische strijd om de verplichte sluiting in 2030 gecompenseerd te krijgen. De derde centrale, de Brabantse Amercentrale van RWE, is veel ouder.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet eigenaar Riverstone met een gedegen sociaal plan voor de medewerkers komen, schrijft de staatssecretaris. Volgens vakbeweging FNV worden 140 mensen door de sluiting getroffen.

Blijft de vraag waarom de onderhandelingen zo lang duurden. Dat blijkt deels uit de Kamerbrief. De vertraging had onder meer met een grote storing begin dit jaar te maken en na reparatie wilde het ministerie zeker weten dat er weer „sprake was van een werkende centrale”. Een technisch bureau uit Londen moest die vraag beoordelen. En KPMG heeft de subsidieaanvraag „uitgebreid beoordeeld” om overcompensatie te voorkomen.

Centraal in de gesprekken stond natuurlijk de omvang van de subsidie. Al in 2020 trok toenmalig minister Eric Wiebes (Economisch Zaken, VVD) 238 miljoen euro uit om een van de drie moderne kolencentrale af te kunnen schakelen. Alleen de eigenaren van Onyx hapten toe. Die 238 miljoen krijgen de Amerikanen feitelijk betaald, alleen werd dat bedrag lager door de langdurige onderhandelingen: sinds januari 2021 gaat er elke maand 2,2 miljoen af. Daarom staat de teller volgens de staatssecretaris nu op maximaal 212,5 miljoen, omdat sluiting nog zeker twee maanden in beslag gaat nemen.