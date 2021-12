Rekenkamer: rijksoverheid heeft geen overzicht van eigen bezittingen

Het Rijk heeft geen compleet overzicht van al haar bezittingen en daarnaast geen goed beeld van de actuele waarde van de eigendommen die wel in de administratie staan. Dat blijkt woensdag uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer. „Zicht op bezit en de bijhorende budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Maar is dat niet”, constateert de toezichthouder.

De Rekenkamer wil dat het voor het voor ministeries wettelijk verplicht wordt om de actuele waarde van haar bezittingen op de jaarrekening te zetten. Nu moeten alleen publieke en private organisaties zoals ziekenhuizen, gemeenten en ondernemingen dit doen. De bezittingen van het Rijk zijn volgens de Rekenkamer goed voor „honderden miljarden euro’s”, die ooit allemaal met publiek geld zijn aangeschaft. De eigendommen van het Rijk lopen uiteen van vastgoed tot cultureel erfgoed. Ook onder meer wegen, bruggen, voorraden medicinale cannabis, vaccins, olie, gas, ICT-systemen en defensiematerieel maken er deel van uit.

De Rekenkamer heeft alvast voor elk ministerie een eerste aanzet gegeven voor het in kaart brengen van eigendommen. Volgens de instantie is zo’n overzicht van belang voor de verantwoording van uitgaven, maar ook om in de gaten te houden of er genoeg geld in de begroting staat voor onderhoud en beheer. Verschillende ministeries kampen volgens de Rekenkamer op dit moment met budgettaire problemen. Zo heeft Defensie te weinig geld voor het onderhoud van kazernes en heeft een aantal overheidsdiensten ICT-problemen, omdat er niet genoeg budget is om IT-systemen te vernieuwen.

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) heeft aan de Algemene Rekenkamer laten weten het belang van „de zorg voor het onderhoud en de instandhouding van rijksbezit” in te zien, maar dat een complete inventarisatie „een forse inspanning” van ambtenaren vraagt. Hij stelt daarom voor om te beginnen bij de ministeries met de grootste investeringsbudgetten.