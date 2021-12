Hoe Israël ‘oorlogje speelde’ tegen corona

Toen eind vorige week de nieuwe coronavariant Omikron in Israël de kop opstak, wist dokter Asher Shalmon, directeur internationale relaties op het ministerie van Gezondheid, precies wat hij moest doen: datgene wat hij twee weken eerder al had geoefend.

Shalmon en medewerkers van andere overheidsinstellingen deden op 11 november mee aan een zogeheten ‘war game’, waarbij de uitbraak van een nieuw en zeer besmettelijk virus werd gesimuleerd. De Omikronvariant was toen nog niet in zicht. Maar, zei premier Bennett voorafgaand aan de oefening: „We kunnen wachten en er het beste van hopen, maar het is beter om ons voor te bereiden op elk scenario.” Dat klonk als oorlogstaal, en dat was het ook – Israël houdt regelmatig dit soort oefeningen, maar dan voor militaire operaties.

Honderden medewerkers werkten aan analyses

In het nationale crisiscentrum in Jeruzalem zaten de premier en hoge ambtenaren bij elkaar. Mondkapjes op, flesjes bronwater op tafel, multomappen en notitieblokken in de aanslag. Op grote monitors aan de muur verscheen steeds een nieuw brokje informatie. Op de achtergrond werkten vanachter hun eigen bureaus honderden medewerkers mee aan analyses en oplossingen. Het ministerie van Gezondheid speelde logischerwijs de hoofdrol, maar er waren ook mensen van het leger en de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs.

Het was voor Shalmon en zijn collega’s een „intense en intensieve dag”, vertelt hij telefonisch. „Je moet antwoorden geven aan de premier op steeds weer nieuwe dilemma’s, soms binnen enkele minuten.”

Er werden drie scenario’s nagebootst. In het eerste scenario begonnen berichten binnen te druppelen over een onbekende en potentieel gevaarlijke virusvariant. De tweede optie was dat dit gevaarlijke virus al breed was verspreid en de ziekenhuizen onder druk stonden. Tot slot was er een doemscenario waarin het virus door alle bekende vaccins heen bleek te breken en het iedereen, inclusief kinderen, doodziek maakte. De simulatie kreeg net als de virusvarianten een Griekse letter mee: er werd gestreden tegen het denkbeeldige virus Omega, de laatste letter van het Griekse alfabet.

Geconfronteerd met gevolgen

De dilemma’s waarmee spelers werden geconfronteerd, raakten niet alleen de gezondheidszorg, maar de hele samenleving. Moet het vliegveld dicht als niemand nog weet hoe gevaarlijk het virus is – en voor wie dan precies? Overleven bedrijven een zoveelste sluiting? Welke prioriteiten stellen de ziekenhuizen? En hoe regel je dat allemaal juridisch? „Het was niet een kwestie van goede of foute beslissingen”, zegt Shalmon, „maar je werd meteen geconfronteerd met welke gevolgen een beslissing had. Als wij iets voorstelden vanuit medisch oogpunt, hingen de economische types daar meteen een prijskaartje aan.”

Nu er echt een nieuwe variant is, helpt de gezamenlijke ervaring om de beslissingsprocessen binnen en tussen de verschillende ministeries soepeler te laten verlopen. „Niet alleen komen veel vragen uit de war game letterlijk terug in de huidige situatie, dingen gaan ook meer vanzelf omdat we al vertrouwd zijn met vergelijkbare scenario’s”, zegt Shalmon. „Alle spelers kennen hun plaats en rol.”

Verbaasd is de arts niet dat hij de opgedane kennis nog dezelfde maand in de praktijk moest brengen. „Het is niet gezegd dat het hele doemscenario uitkomt, maar het was te verwachten dat er een nieuwe variant zou opduiken”, zegt hij. „Wat er nu gebeurt met de Omikronvariant, is precies de eerste fase die we hebben geoefend.”

Van de oorspronkelijk in Zuid-Afrika gesignaleerde variant is nog niet bekend hoe gevaarlijk deze is. Toch nam Israël meteen drastische maatregelen. Zo besloot het kabinet zaterdag het vliegveld te sluiten voor alle buitenlandse reizigers, terwijl dat net deze maand weer open was gegaan voor gevaccineerde toeristen. Ook kreeg de geheime dienst Shin Bet opnieuw tijdelijk toestemming om Covid-19-patiënten via hun telefoon op te sporen, een omstreden maatregel. Israël was al vóór de nieuwe uitbraak begonnen met het vaccineren van kinderen van vijf tot elf.

Volgens Shalmon is Israël flexibeler dan Europa. „Dat is een groot voordeel voor ons, al worden we ook wel eens gek van alle plotselinge aankondigingen. Maar als het om een pandemie gaat, is snel beslissen essentieel.”

Toch nog chaos

Dat er geoefend is, wil niet zeggen dat de invoering van de nieuwe maatregelen vlekkeloos verloopt: op het vliegveld ontstond zondag alsnog chaos omdat richtlijnen niet tot in detail waren uitgewerkt of slecht waren gecommuniceerd.

Israël kondigde het Omega-spel trots aan als „de eerste in zijn soort”. Maar de afgelopen twee decennia zijn wereldwijd tientallen pandemie-oefeningen gedaan, waarvan sommige zelfs met fictieve coronavirussen. Daarbij is de ervaring dat overheden vooral in de tussenfase, als een virus niet meer buiten te houden is maar er ook nog geen vaccin tegen is, moeite hebben hun aanpak goed te coördineren. Taiwan oefent al sinds de SARS-uitbraak in 2003 jaarlijks hoe om te gaan met een grote uitbraak. Toeval of niet, het land kon het Covid-19-virus lang buiten de deur houden.

„Je moet al actie ondernemen vóórdat je over voldoende informatie beschikt”, zegt Shalmon achteraf. „Dan neem je het risico dat je pijnlijke maatregelen neemt die achteraf misschien onnodig blijken te zijn. Maar als je wacht tot er echt een probleem is, ben je te laat.”

