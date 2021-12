Ook kunst raakt vrijheid kwijt in Hongkong

De wet is aangenomen door een vleugellam parlement waaruit vrijwel de hele oppositie is verdwenen. Daarmee ligt er nu een wettelijke basis onder wat al langer de praktijk is in Hongkong: films worden verboden, of de plek waar een film vertoond zal worden durft het niet meer aan en gelast de vertoning af.

Dat lot trof onder meer Binnen de Rode Bakstenen Muur, een film van een anoniem collectief van makers over de dertien dagen dat de politie de Polytechnische Universiteit van Hongkong geheel van de buitenwereld afsloot om de studenten op de campus te dwingen naar buiten te komen. Daarin is te zien hoe de studenten tactieken blijven verzinnen om zich te verzetten, terwijl hun situatie steeds hopelozer wordt.

Het zijn zaken die de Kantonese popzangeres en actrice Denise Ho niet had kunnen voorspellen. In een TEDtalk uit december 2019 zegt ze dat ze juist zo blij is met de nieuwe rol van kunst in Hongkong. „Ik was verbaasd over hoe we de omarming van muziek en kunsten nieuw leven hebben ingeblazen”, zegt ze. „Vijf jaar eerder, tijdens de pro-democratische Paraplubeweging, werd kunst nog als nutteloos gezien.”

Ho is een belangrijk symbool van het Hongkongse verzet tegen Beijing. De zangeres van Kantonese popmuziek haalde zich al vroeg de wrok van de overheid in Beijing op de hals omdat zij nadrukkelijk de kant koos van de demonstranten in de zogeheten Paraplu-opstanden van 2014, toen die eisten dat zij de hoogste leider van Hongong rechtstreeks mochten kiezen.

Het kostte Ho al haar optredens op het vasteland van China en voor sponsoren was zij besmet. Maar het kostte haar niet haar carrière: door crowdfunding en met sponsoring van kleinere Hongkongse bedrijven kon zij concerten blijven geven.

Beijing hecht meer belang aan kunst dan veel westerse democratieën. De partij ziet kunst als machtig wapen in de strijd om de harten van de Hongkongse bevolking

Maar: haar optredens die voor september van dit jaar gepland stonden werden afgelast. Ze zouden de openbare orde of de publieke veiligheid in gevaar brengen. Een paar dagen eerder hadden de pro-Beijing-media in Hongkong de aanval tegen Ho ingezet: ze beschuldigden haar van „het samenspannen met buitenlandse machten” om China, waaronder ook Hongkong, te ondermijnen. Vaag, maar als er een rechtszaak van zou komen zou het onder de nieuwe veiligheidswet genoeg kunnen zijn om ook Ho voor jaren in de gevangenis te doen belanden.

Het geeft de terreur en de dreiging aan waaronder kunstenaars in Hongkong op het moment moeten leven. Vooral de Ta Kung Pao, een krant op de hand van de regering in Beijing, heeft er een handje van om eigenhandig heksenjachten tegen kunstenaars te beginnen. Zo merkte de performancekunstenaar Kacey Wong in maart van dit jaar dat hij werd genoemd in een stuk waarin hij en veel andere kunstenaars ervan werden beschuldigd anti-Hongkongse propaganda te maken. En dat nog wel met subsidie van de Raad voor de Kunst van Hongkong. Daarop is hij naar Taiwan gevlucht, vertelt hij aan The Guardian.

Beijing hecht meer belang aan kunst dan veel westerse democratieën. De Communistische Partij ziet kunst niet als aardige, in wezen overbodige franje voor de elite, maar als een machtig wapen in de propagandastrijd om de harten van de Hongkongse bevolking.