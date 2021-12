Ook bij de meeste banketbakkers wordt Zwarte Piet langzaam ‘uitgefaseerd’

Twee witte oogjes kijken chocolatier Amber Stevens (24) aan van onder een gekleurd mutsje. De zelfgemaakte chocoladeletters liggen al uitgestald op de metalen werktafel van banketbakkerij Lentz in Rijswijk. Stevens zet een van de chocolademachines aan, waar meteen een stroom gesmolten melkchocolade uit komt lopen. Ze hangt er een spuitzakje onder, en knipt het einde ervan af. Boven elke letter laat ze een drupje chocola vallen, waarmee ze de oogjes erop lijmt.

Tot vorig jaar versierde Stevens de chocoladeletters met zwarte pieten van pure chocolade. Nu zijn dat pietenbaretjes, met twee oogjes eronder. „We willen niemand voor het hoofd stoten”, zegt ze, terwijl ze op elke letter een mutsje legt. „Zowel de voorstanders als tegenstanders van Zwarte Piet niet.”

Banketbakker en eigenaar André Denecke (63) komt binnen, met een dikke winterjas over zijn witte bakkershemd. In de chocolaterie staat de airco ook in de winter aan, zodat de chocolade kan uitharden. „Hoe staat het ermee, Ambertje?”, vraagt hij terwijl hij langs de rekken met bonbons loopt. „Al onze letters hebben nu óf een sintje óf een mutsje als decoratie. En ook onze zwartepietentaart ligt niet meer in de winkel.” Zijn smartwatch piept: hij moet terug naar zijn oven aan de overkant van de straat, want hij heeft vandaag nog 500 banketletters te maken.

In de ban

Ook veel andere chocoladeproducenten hebben hun sinterklaasassortiment aangepast als gevolg van de pietendiscussie, blijkt uit een rondgang van NRC langs 21 chocolademakers en -verkopers. „Piet is een beetje in de ban hè”, zegt een chocoladehandelaar uit Huissen. „Door de discussie is Zwarte Piet uitgefaseerd bij ons”, zegt een chocoladeproducent in Oss. „Piet kan echt niet meer”, zegt een chocolatier in Den Haag.

Enkele chocolademakers hebben niks veranderd, vaak met als argument dat chocolade „nou eenmaal bruin” is. Ook sinterklaasfiguurtjes zijn bij hen van bruine chocolade gemaakt. De branchevereniging VBZ antwoordt desgevraagd: „Het is bij wet niet toegestaan chocolade te kleuren, anders dan met levensmiddelen, zoals bietensap.”

Foto Sanne Donders

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet bekritiseert op hun Instagrampagina onder andere chocoladefiguren in etalages. Volgens haar gaat het om meer dan de huidskleur van pieten: ook grote rode lippen, gouden oorbellen en kroeshaar zijn racistische kenmerken van de zwarte piet-karikatuur, zelfs al is-ie wit.

Hoe ze de zwartepietendiscussie proberen te omzeilen, verschilt per chocolatier. Chocolaterie Caringe in Goes heeft sinds twee jaar de pietfiguurtjes van pure chocolade vervangen door pieten van witte chocola. Pieten van melkchocola maken ze wel nog steeds. „Puur ligt bij sommige mensen gevoelig, want dan lijkt het echt op een zwarte piet.”

Een chocoladefabriek in Amstelveen had eerst verschillende pietfiguurtjes, maar koos dit jaar voor een piet van melkchocola die uit een schoorsteen klimt. „We hadden wat tijd nodig om nieuwe mallen te ontwikkelen.”

Een van hun franchisewinkels in Amsterdam koos ervoor helemaal geen chocoladepietjes te verkopen. „Daar was de discussie heviger, en de eigenaar stond er ook niet achter.”

Sommige chocolademakers kiezen ervoor géén pietfiguren meer te gebruiken, ook niet in aangepaste vorm. Chocolaterie Van Soest in Amsterdam gebruikt al een paar jaar alleen nog sinterklaasfiguurtjes als een mijter, wortel of stoomboot. „Er is helemaal geen vraag meer naar piet.” Ook de drie grootste supermarkten (Albert Heijn, Jumbo en Aldi) hebben er afscheid van genomen. Eerder zei een woordvoerder van AH erover tegen vakblad Distrifood dat het bedrijf rekening wil houden met „zoveel mogelijk sentimenten”.

Lees ook:Nederland Zwarte Piet-vrij was 10 jaar geleden nog ondenkbaar

In haar glimmende, gouden winterjas loopt Stevens in Rijswijk naar de winkel op de straathoek aan de overkant, met achterin de bakkerij. Terwijl Denecke banketletters insmeert met eigeel, opent zij de ijskast met taarten en cupcakes. De moderne versie van de pietentaart maakt Denecke van wit fondant met wat roetvegen erop, zonder gouden oorbellen en met een kleinere mond. „Maar toen zei mijn meisje: het lijkt helemaal niet op een zwarte piet.” Dus maakt hij nu ook een „heel lichtbruine” pietentaart, met kleinere gouden ringen dan eerst. „Anders ziet niemand meer dat het piet is.”

Chocolatier Amber Stevens met de heel lichtbruine versie van de pietentaart. „Anders ziet niemand meer dat het een zwarte piet is.” Foto Sanne Donders

Toen ze nog zwarte pieten maakten, waren klanten het er soms niet mee eens. Hun eigen mening doet er niet toe, vinden ze, maar ze willen vooral geen discussie in de winkel. „Ik ben er ook niet heel gelukkig mee, we deden dit al zo lang”, zegt Denecke terwijl het eigeel in het rond vliegt. „Maar we moeten luisteren naar wat de klant wil, want daar leven we van.”

Geen gedonder is het belangrijkst, zeker in de handel Fedde Lambertz chocoladegroothandelaar

Over de platte sint- en pietchocoladefiguren – in massief melk, wit en puur – komen bijna nooit klachten. Ook al is de mal van dat pietje, met kroeshaar, grote lippen en de roe, al heel oud. Het maken van nieuwe mallen gaat al snel in de papieren lopen, volgens Denecke. „En ik kan toch moeilijk alleen maar witte chocola in die mal gieten, niet iedereen houdt ervan.” En: melkchocolade verkoopt volgens chocolatiers het best.

Op de website van de banketbakkerij staan nog verouderde foto’s van een chocoladeletter met zwarte piet en van de zwartepietentaart zoals ze die vroeger maakten. Denecke: „We zetten ze niet in de winkel, als mensen het echt willen, kunnen we ze maken.”

Commerciële afweging

Uiteindelijk blijft het ook voor veel andere chocoladeverkopers een commerciële afweging. „Zelf vind ik het ook een racistische karikatuur, dus ik ben blij met deze ontwikkeling”, zegt een patissier uit Alblasserdam. „Maar ik mijd de discussie, want laten we eerlijk zijn: een klant is een klant.” De chocolatier in Goes zegt: ‘Wij houden de boot af, maar uiteindelijk is de klant koning.’

„Geen gedonder is het belangrijkst, zeker in de handel”, zegt Fedde Lambertz van chocoladegroothandel Lambertz en Visser. Hij merkt dat bedrijven haast allemaal specifiek vragen om chocoladeletters zonder pietje. Sommige particulieren uit Friesland en Groningen vragen expliciet om zwarte piet, en het liefst van pure chocolade. „Geen idee of dat is om dwars te zijn, maar wij leveren wat de klant vraagt.”

„Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?”, vraagt Lambertz zich hardop af. „Bij de producent, de groothandel of de klant?” Sinds dit jaar merkt hij dat niet alleen de vraag vanuit afnemers, maar ook het aanbod vanuit producenten kleiner wordt. Maar: „Als ik een producent zou bellen, heeft-ie gewoon een pietje voor me hoor, die zijn ook heus niet heiliger dan de paus.”

Denecke schuift zijn banketletters de oven in. „Het is een rottige, lastige discussie”, concludeert hij. Daarom hebben Stevens en hij besloten zich volgend jaar meer te richten op de sint, in plaats van op piet. „En mijters en klompen, dat soort geneuzel.”