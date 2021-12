NS stopt met treindiensten in Ruhrgebied

Abellio, de noodlijdende dochter van vervoersbedrijf NS, stopt definitief met zijn belangrijkste treindiensten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De drie vervoersautoriteiten met vertegenwoordigers van lokale overheden maakten dinsdag bekend dat Abellio niet mag meebieden op een noodcontract. Vorige week meldden zij al dat lopende contracten met het verlieslijdende Abellio worden ontbonden.

De drie gaan nu op zoek naar andere vervoerders die vanaf 1 februari het lokale treinnet willen exploiteren in het Ruhrgebied. Het gaat om diensten tussen onder meer Düsseldorf, Keulen, Essen en Dortmund en de regiolijn naar Arnhem. Tijdens een personeelsbijeenkomst bij Abellio Noordrijn-Westfalen dinsdag in Hagen verzekerden vertegenwoordigers van de vervoersautoriteiten dat de ruim duizend werknemers kunnen overstappen naar nieuwe vervoerders.

Financiële problemen

NS-onderdeel Abellio, dat treinen laat rijden in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zit al langer in financiële problemen. In 2020 leed de Duitse tak een verlies van 147 miljoen euro. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), eigenaar van staatsbedrijf NS, schreef in juli aan de Tweede Kamer dat die verliezen bij ongewijzigd beleid nog jaren kunnen aanhouden.

NS schrijft de problemen toe aan externe omstandigheden: hogere loonkosten door een nieuwe sectorbrede cao, vertragingen door werkzaamheden. Abellio Duitsland bevindt zich in een insolventieprocedure. NS verwerpt de suggestie in lokale media – en vorige maand in Kamervragen van de PvdA – dat Abellio op contracten in Duitsland veel te laag heeft ingeschreven.

Pijler weg

Nu Abellio in Noordrijn-Westfalen definitief stopt, verliest NS een pijler onder zijn buitenlandse activiteiten. In 2020 was het bedrijfsonderdeel in de regio goed voor een opbrengst van 262 miljoen euro (4 procent van de totale opbrengsten van NS). De lokale treinen in het Ruhrgebied vervoerden vorig jaar 170.000 reizigers per dag (in 2019, voor corona: 191.000). In Duitsland blijft NS nog wel enkele kleine lijnen in andere regio’s onderhouden.

Het is nog onbekend hoe het einde van Abellio in Noordrijn-Westfalen wordt afgehandeld. Als de vervoersautoriteiten de noodcontracten niet snel kunnen aanbesteden, wordt waarschijnlijk een beroep gedaan op Abellio. Evenmin is duidelijk in hoeverre partijen van elkaar financiële vergoedingen zullen eisen. Het ministerie van Verkeer van Noordrijn-Westfalen heeft toegezegd de meerkosten van een duurdere vervoersovereenkomst te compenseren tot een bedrag van 380 miljoen euro.