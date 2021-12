Nog één keer: Pandemie

We waren eigenlijk helemaal klaar met bordspel Pandemie. De afgelopen tijd doken er sneller varianten op van dit virusbestrijdingsspel dan we tussen de lockdowns door spelen konden. Alleen van melkkoeien Monopoly en Risk zijn meer herinterpretaties verschenen.

Turft u mee? Er is de minivariant Pandemic: Hot Zone. Er zijn twee dobbelvarianten: Pandemic: Rapid Response en Pandemic: The Cure. Er zijn thema-varianten, zoals Pandemic: Fall of Rome (met barbaren in plaats van virussen), Pandemic: Rising Tide (met dijken), Pandemic: Reign of Cthulhu (met horrorwezens). En afgelopen week verscheen een World of Warcraft-variant, met ondoden. En toch staat er sinds deze maand weer een Pandemie-spel op tafel. We zijn als een blok gevallen voor Pandemic: Legacy Seizoen 0.

Pandemie uit 2008 is de oermoeder van moderne coöperatieve spellen. Spelers strijden niet tegen elkaar, maar werken samen. Als een fictief OMT proberen de spelers ziekte-uitbraken in te dammen én ziektes permanent uit te roeien door vaccins te ontwikkelen.

Pandemic: Legacy Seizoen 0 is een draak van een naam die meteen vergeten mag worden. Pandemic: Cold War zou beter passen. Het speelt zich af in 1962 en de Sovjets werken aan een boosaardig plannetje met een biowapen. De virusblokjes uit het origineel zijn vervangen door rode spionnen die overal opduiken. De spelers staan aan de kant van de ‘geallieerden’ en moeten in verschillende missies de Sovjets zien te dwarsbomen.

Het spel omarmt de pulpzijde van het spionnenwezen. Iedere speler krijg een gouden paspoortje, met plek voor verschillende identiteiten. Er zijn stickers van baarden, brillen, hoeden en pruiken om die identiteiten vorm te geven.

Het spel loopt soepel, met genoeg variatie om de ervaren Pandemie-speler uit te dagen. Steden behoren in deze variant aan drie machtsblokken toe: geallieerd, neutraal of communistisch. Naar geallieerde steden is het makkelijk reizen, voor communistische steden heb je omwegen nodig.

Twee steden zijn als cul de sacs op het bord: Havana en Saigon. Saigon is een geallieerde stad binnen de communistisch invloedsfeer, Havana uiteraard een communistische stad in geallieerd gebied. Met alle reisbeperkingen levert dat meteen al fijne puzzels op. Hoe krijgen we die verdomde agenten uit Havana weg?

Deze variant heeft genoeg charme en strategie in huis om ons weer aan tafel te kluisteren. Maar hierna zijn we écht klaar.

Pandemic Legacy: Seizoen 0, 2-4 spelers, € 80,- ●●●●●