NAVO clasht met Poetin over troepen langs grens Oekraïne

Niet voor het eerst is het Westen in de ban van de vraag: wat voert de Russische president Vladimir Poetin in zijn schild? Waarom heeft hij ruim honderdduizend militairen verzameld aan de grens met Oekraïne? Is er een winteroffensief op til, zoals Kiev stelt, of is alleen de dreiging van een invasie met bijbehorende verwarring het offensief dat Poetin voor ogen heeft?

Analisten specialiseerden zich de afgelopen weken in Poetin-duiding. De een ziet de Russische president als een master of chaos, de ander gaat ervan uit dat hij zelf nog niet precies weet wat hij wil. Niemand die het zeker weet.

Voor de NAVO is het de verkeerde vraagstelling. „Je kunt speculeren of de kans op een aanval 20 procent is of 80 procent. Het doet er niet toe. We moeten ons op het ergste voorbereiden”, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg tijdens een tweedaagse top van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in de Letse hoofdstad Riga.

In plaats van aan kansberekening doet het bondgenootschap liever aan afschrikking. Stoltenberg wordt niet moe Poetin te waarschuwen dat geweld in Oekraïne hem duur zal komen te staan. Wat de NAVO zal doen in het geval van een Russische inval laat hij in het midden. Op een persconferentie legde hij nadruk op de mogelijkheid van economische sancties, ook al gaat de militaire alliantie daar niet direct over

Oost-Oekraïne

Oekraïne, geen lid van de NAVO maar wel te gast in Riga, dringt aan op drieledige afschrikking. Het land wil politieke steun tegen Moskou, economische sancties mocht Rusland een inval wagen én hulp bij de ontwikkeling van zijn leger. In Moskou gaat het gerucht dat Poetin uit is op een nieuwe topontmoeting met de Amerikaanse president Biden. Deze donderdag ontmoeten de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar al.

Oekraïne waarschuwt vaak voor hernieuwde Russische agressie, als vervolg op de annexatie van de Krim in 2014 en de oorlog in de oostelijke Donbas. Inmiddels staan die gebieden onder Russische controle en heeft een deel van de inwoners een Russisch paspoort. Het conflict laait op naargelang de politieke belangen van het moment. Dit jaar vielen er volgens de Verenigde Naties ongeveer twintig doden door het conflict, van wie twee vorige maand. Sinds 2014 zijn er 13.300 mensen omgekomen.

Dit voorjaar werd het ook al eens spannend, toen Rusland onder het mom van een ‘oefening’ troepen verzamelde aan de grens. Die militaire infrastructuur is nooit ontmanteld, zegt Kiev. „Rusland heeft in het voorjaar een huis gebouwd, nu hoeft het er maar in te trekken, de ramen te openen en te schieten”, zei minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba deze week tegen buitenlandse journalisten.