Meekijken in de verte, de hoogte

Strips lezen vergt enige oefening. Lezers missen veel als zij van tekstballon naar tekstballon gaan. Logisch: niet alles wordt uitgesproken, veel informatie blijkt uit de tekeningen. Ongeoefende of nieuwe striplezers - bijvoorbeeld nieuwe geïnteresseerden in de steeds breder opgepikte graphic novels – leren snel dat tekst en beeld zich min of meer gelijkwaardig tot elkaar verhouden. De plaatjes zijn er niet alleen voor de vorm. Sfeer, emotie en actie komen veel meer tot uiting in de tekeningen. Pas als het zogenaamde beeldlezen een wezenlijk onderdeel van de leeservaring wordt, komt de ware kracht van een strip naar voren.

De betoverende graphic novel Dwars door, een biografie van het leven van de Franse stripmaker Tom Haugomat (1985) doet een ander beroep op de lezer. In de tekstloze strip kiest hij voor een bijzondere vorm: op de linkerpagina staat een scène van een enkel plaatje, voorzien van datum en plaats, en op de overstaande pagina het doorkijkje, de registratie van wat het personage op de linkerbladzijde ziet.

Internationale erkenning

Die verbeelding is mooi vormgegeven: als het personage door een raam kijkt, worden de spijlen in de overliggende illustratie uitgespaard. Hetzelfde geldt voor een blik door een sleutelgat. Viewmaster of verrekijker. De illustraties, grillig van vorm door deze uitsparingen, zijn visueel aantrekkelijk, maar dienen ook een inhoudelijk doel. Omdat de lezer alleen ziet wat het personage ziet, of wil zien, komt er een prachtige, suggestieve vertellaag bij. Daarin blinkt Dwars door uit: we voelen meteen dat er meer is dan op het eerste oog wordt verteld. Niet voor niets ontving dit boek internationale erkenning en werd het gekozen tot een van de beste boeken van 2019 op het stripfestival van Angoulême.

Iets in de verte

In maart 1956 wordt een jongetje geboren in Alaska. Vanaf dan volgen wij zijn leven, als een aaneenschakeling van bepalende en alledaagse momenten. Al vroeg ontwikkelt hij een fascinatie voor het heelal en de ruimtevaart. Dat is het letterlijke gevoel dat overheerst, maar gaandeweg lijkt het meer om het kijken te gaan. De jongen, dan al astronaut in opleiding, lijkt iets te zoeken in de verte, in de hoogte misschien, en wij kijken mee. Omdat Haugomat geen gezichtsuitdrukkingen tekent, zijn we gedwongen langer te kijken, te duiden wat er gaande is of - nog moeilijker - wat er gedacht wordt. Ieder beeldelement, tot op detailniveau, wordt zo een onderdeel van het verhaal. Dat werkt fascinerend.

Haugomat tekent minimalistisch, met een beperkt kleurpalet waardoor het op zeefdruk lijkt. Sommige illustraties hebben door vorm en kleur een hoog Pinterest- en Etsy-gehalte. Haugomat weet een overweldigende melancholie in zijn tekeningen te leggen, alsof er een strijd gaande is die nooit gewonnen kan worden. Die empathische kwetsbaarheid is in het hele boek voelbaar, tot de laatste pagina’s aan toe. Daar, aan het einde, wordt pas echt duidelijk hoe stil het al die tijd om het personage heen is geweest. De lezer mag er dan zelf alle metaforen op loslaten.

