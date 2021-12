M+ toont hedendaagse kunst vanuit Aziatisch perspectief

‘Hongkongs nieuwe museum voor visuele cultuur is open.” De reusachtige display waarop de tekst is te lezen, is vanuit de hele stad te zien. Om de gebeurtenis kun je in Hongkong ook nauwelijks heen: 12 november opende M+, een nieuw museum met 33 zalen en met meer dan 8.000 museumstukken in de collectie. Dat op de eerste dag het online reserveringssysteem platlag omdat er al meteen 90.000 aanmeldingen waren, gaf aan hoezeer hierop gewacht was.

Toen het plan voor Aziës grootste museum voor hedendaagse kunst veertien jaar geleden ontstond, was er nog een heel ander politiek klimaat in Hongkong. Nu het museum eindelijk open is, zijn er twijfels of de curatoren in de samenstelling van de tentoonstellingen wel in artistieke vrijheid hebben kunnen handelen. Beijing heeft vorig jaar namelijk de omstreden Nationale Veiligheidswet in Hongkong ingevoerd als reactie op de pro-democratische protesten in 2019 en 2020. Met de invoering is de stad weer wat meer op China gaan lijken en is subversief gedrag een misdaad geworden (net als terrorisme, samenzwering met buitenlandse organisaties en het bevorderen van de afscheiding van Hongkong van China dat al waren).

Enkele lokale pro-Beijing-gezinde politici vonden dat er in de collectie van M+ werken zitten die in strijd zijn met die nieuwe wet. De discussie ging vooral over Study of Perspectives van de Chinese dissident Ai Weiwei. Die serie toont foto’s waarop Ai zijn middelvinger opsteekt naar onder andere het Witte Huis, de Rijksdag in Berlijn en het Tiananmenplein in Beijing. Dat laatste werk zou haat jegens China verspreiden, en daarmee subversief zijn.

De foto’s heeft M+ van de site gehaald en het werk is evenmin te zien op de openingstentoonstellingen. Dat is een vrije keuze geweest, zegt het museum. Van zelfcensuur zou geen sprake zijn.