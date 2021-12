Louter hoogtepunten van licht in centrum Amsterdam

Tien jaar Amsterdam Light Festival is tien jaar lichtkunst in de stad, „en lichtkunst is nadrukkelijk géén sfeerlicht”. Dit zegt Felix Guttmann, bedenker van het lichtspelfestival dat deze winter zijn eerste jubileum viert. „De nationale en internationale kunstwerken die we selecteren brengen licht in de donkere maanden van het jaar, dat is onze missie.” In de winter van 2012-2013 vond het eerste festival plaats: indringende, feestelijke, geëngageerde lichtkunst van zo’n 25 werken veranderde Amsterdam in een openluchtmuseum van bewegend licht en kleur. Maar het festival was er nooit op uit om alleen maar te behagen of snoepgoed voor het oog te bieden.

Butterfly Effect (Masamichi Shimada). Foto Janus van den Eijnden

Aan elke editie is een belangrijk maatschappelijk thema verbonden, zoals editie #9 die When Nature Calls heette, over bedreigde aarde, pandemie, klimaatcrisis en lockdown. Of zoals #7 met als invalshoek The Medium is the Message, over de manier waarop de mens van nu communiceert. De Nederlandse kunstenaar Jeroen Henneman plaatste tijdens deze editie twee schemerlampen in de Gouden Bocht: licht in duisternis, dat symboliseerde voor hem communicatie.

De Deense kunstenaar Martin Ersted waarschuwde in 2019 tegen de klimaatcrisis met een lichtinstallatie die geprojecteerd was op het Scheepvaartmuseum. Waaiers en golven van laserstralen in alle denkbare kleuren verbeeldden het smeltende ijs op de noord- en zuidpool in The Ice is Melting at the Pøules. De Chinese kunstenaar Ai Wei Wei trok in 2017 met thinline een lichtgevende, rode draad langs de grachten van de historische binnenstad. Die lijn betekende een grens die mensen van elkaar kan scheiden.

Het festival viert het jubileum met een selectie van twintig hoogtepunten van het afgelopen decennium en voegt daar drie nieuwe kunstwerken aan toe. Hoe kwam de selectie tot stand? „Dankzij sociale media konden we achterhalen welke kunstwerken het meest werden gefotografeerd en gedeeld”, zegt directeur Frédérique ter Brugge. „Ook hebben we de omwonenden erbij betrokken met de vraag welke kunstwerken zij het liefst zouden terugzien. Wij willen mensen in de donkere dagen een feestelijke slinger door de stad bieden, waardoor iets van saamhorigheid ontstaat: het is ons altijd opgevallen dat het lichtfestival bezoekers met elkaar verbindt.”

Ghost Ship (Biangle Studio), Oosterdokskade. Foto Janus van den Eijnden

Miljoen belangstellenden

Gemiddeld trekt het festival een kleine miljoen belangstellenden per jaar. De kunstwerken worden veelal speciaal voor Amsterdam gemaakt. Daarna zijn andere steden vaak geïnteresseerd in herplaatsing, wat voor vele kunstenaars een grote stap in hun carrière is geweest. Voor Amsterdam betekent het festival veel, zoals Ter Brugge benadrukt: „We leggen altijd de relatie tussen stad en kunst – de stad is feitelijk het podium. Ook sluiten we aan bij de 120 nationaliteiten die Amsterdam telt. In de keuze van de werken komt dat terug. Hiermee bereiken we de hele wereld en kunnen mensen inspiratie opdoen.”

Spider (Groupe LAPS), Roetersstraat. Foto Janus van den Eijnden

Zo keert in de hoek bij de Sint Antoniesluis de verrukkelijke Bunch of Tulips door Koros Design terug, de angstaanjagende Spider ofwel vogelspin door Groupe LAPS laat de toeschouwer met spinnenfobie weer huiveren op de Roetersstraat en Starry Night door Ivana Jelic en Pavle Petrovic naar het schilderij van Van Gogh fonkelt in deze editie boven het spiegelende water van het Entrepodok. Het festival onderscheidt zich door met thema’s te werken, waar kunstenaars zich voor kunnen inschrijven. Dit jaar is dat Celebrate Light, de viering van het licht juist in een tijd die door donkerte gekenmerkt wordt – niet alleen letterlijk, ook de donkerte van corona en de angst die veel mensen voelen voor klimaatverandering.

Liefde voor de stad laten ontstaan

Dat engagement is voor Guttmann van cruciale betekenis: „In de jaren tachtig was Amsterdam een verloederde en verpauperde stad met drugsgebruik, krakers, prostitutie, leegstand. Ik begon destijds in de toeristische sector en wilde laten zien hoe mooi Amsterdam vanaf het water is, in de hoop dat er liefde voor de stad zou ontstaan. Ik initieerde de waterfietsen, bekend als Canal Bikes. Dat leidde uiteindelijk tot het lichtfestival: ik kende de Amsterdamse reders en stelde hen voor dat als ik een lichtfestival in de stille wintertijd zou organiseren zij met rondvaartboten erlangs zouden varen en een deel van de ticketopbrengst doneren aan het festival. Dat plan werd enthousiast ontvangen. En zo is het nog steeds. Ik wilde water en kunst samenbrengen. Dat is hoop ik gelukt: we weten bijvoorbeeld dat mensen die nooit in een museum komen wél het lichtfestival bezoeken.”

1.26 Amsterdam (Janet Echelman), Amstel (bij Stopera). Foto Janus van den Eijnden

Een van de kunstwerken van de allereerste editie is 1.26 Amsterdam van Janet Echelman (VS), een titel die verwijst naar de aardbeving in Chili op 1 februari 2010. Deze gebeurtenis zorgde ervoor dat die dag werd verkort met 1.26 microseconden. Echelman spande over de Amstel, ter hoogte van de Stopera, een reusachtig net dat als een lichtgevende golf bewoog. Dat was ook Echelmans bedoeling: de kijker moest stilstaan bij de fragiliteit van de aarde. Voor Guttmann zette dit kunstwerk de toon van het festival: „Esthetiek en bewustwording kwamen samen.”

Meisje met het Zwavelstokje; rechts de maker, kunstenaar Aldo Brinkhoff. Foto Janus van den Eijnden

Ook deed het Light Festival vanaf het begin aan educatie. Leerlingen van basisscholen uit alle stadsdelen van Amsterdam en van alle nationaliteiten werden betrokken bij het festival en leverden hun bijdragen. Kunstenaar Aldo Brinkhoff koos dit jaar in samenwerking met het festival en Stichting Nieuwe Helden voor het thema kinderarmoede. In Nederland groeit een op de twaalf kinderen op in armoede, dat zijn 315.000 kinderen. In zijn atelier laat hij het kunstwerk zien dat inmiddels geplaatst is op het J.W. van Overloopplantsoen, naast de Hortus Botanicus.

Brinkhoff, die tal van interactieve installaties maakte voor evenementen en een ode aan Jean Tinguely schiep voor het Stedelijk Museum, ontwierp een lichtkunstwerk geïnspireerd door het sprookje Het meisje met de zwavelstokjes van Hans Christian Andersen. Zijn lichtinstallatie van ruim 6 meter hoog heet Meisje met het Zwavelstokje en laat een stoer meisje zien, een beetje androgyn zoals hij vertelt, dat laarzen draagt en een lichtend zwavelstokje in haar geheven rechterhand vasthoudt. Het sprookje gaat over een arm meisje dat vergeefs lucifers, ofwel zwavelstokjes, probeert te verkopen op een ijskoude nacht. Ze verkoopt niets maar steekt, om zich te warmen, zelf de stokjes aan. Even warmt ze op, maar dan gaat ze dood.

In samenwerking met Stichting Nieuwe Helden gingen Brinkhoff en de educatieve afdeling van het festival langs zo goed als alle basisscholen van de stad. Brinkhoff: „We gaven de kinderen uit groep 6, 7 en 8 eerst een les over het Light Festival, daarna over armoede en uiteindelijk vertelde ik hen wat we aan kunst gingen maken. Ik vertelde over activisme en over de emoties die daarbij horen. Activisme kan de wereld veranderen, kijk maar naar Greta Thunberg die wereldwijd inspireerde tot de Klimaatspijbelaars. Vervolgens liet ik tekeningen van de Amerikaanse activist Keith Haring zien en vroeg de kinderen zelf twee tekeningen te maken, op stickers van een vaste afmeting. Dat leverde 1.050 tekeningen op die ik de ‘expressie van kindergedachten’ noem. Ik plakte die stickers, met uitroepen als ‘Stop Armoede’ en ‘Geld voor Armoede’, op het silhouet van het meisje. Zo maakten we met zijn allen een kleurrijk kunstwerk dat een pijnlijke ondertoon heeft. Dat de kinderen samen iets maken en toch iedereen een individuele bijdrage geeft, is belangrijk. We leven in een tijd van individualisme, kijk maar eens hoe ieder voor zich op zijn of haar smartphone kijkt.”

Meisje met het Zwavelstokje (Studio Aldo Brinkhoff), J.W. van Overloopplantsoen. Foto Janus van den Eijnden

Als het kunstwerk eenmaal in het koude donker aan de waterkant staat, wordt het vanaf de voet door strijklicht beschenen. Dat is de warmte die het meisje voelt. Plots dooft het licht en klopt haar hart nog een enkele slag met fel licht, en dan gaat dat ook uit.

Guttmann heeft nog wel een wens, of liever twee na dit jubileum: „Amsterdam verdient een lichtmuseum, waar de lichtkunst en de lichtkunstenaars het hele jaar door gevierd kunnen worden. En als over drie jaar Amsterdam 750 jaar bestaat, zou het Light Festival graag de openingsactiviteit verrichten. Want met licht kun je niet alleen kunst maken, de spanning tussen licht en donker kan ook iets vertellen over de klimaatverandering en over onze weg naar een duurzame toekomst.”

Dit jaar heeft het Amsterdam Light Festival voorlopig een andere opzet. De komende weken staan, in verband met de coronamaatregelen, de kunstwerken aan ’s ochtends tussen 7.00 en 9.00 uur en ’s middags tussen 15.00 en 17.00 uur. Ook zal het aantal bezoekers per rondvaartboot worden ingeperkt. Nieuw is dat er geen gratis routekaart beschikbaar komt. Voor de exacte locaties en de verhalen kan men een digitale plattegrond aanschaffen. Vanaf het Centraal Station ligt het begin bij het werk Ghost Ship aan de Oosterdokskade 135. T/m 23 januari, Centrum. Inl: Inl: www.amsterdamlightfestival.nl