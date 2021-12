Looduitstoot Tata Steel iets sneller omlaag dan verwacht

Staalfabriek Tata Steel verwacht eind 2023 de uitstoot van lood met 70 procent te hebben verminderd. Dat is twee jaar eerder dan tot nu toe verwacht. Dat blijkt woensdag uit een Kamerbrief van staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66).

Tata Steel stoot hoeveelheden lood uit die schadelijk kunnen zijn voor kinderen die buitenspelen, concludeerde het RIVM in september. Tot dusver zei de fabriek nog vier jaar nodig te hebben om die hoeveelheden significant omlaag te krijgen, maar eind november heeft Tata Steel aan het ministerie laten weten dat dit vermoedelijk toch al eerder kan.

De komende jaren gaat het RIVM volgens Van Weyenberg ook regelmatig opnieuw meten of de uitstoot in de omgeving van de fabriek ook echt omlaaggaat. Daarbij gaat het ook onder meer om PAK’s: dat zijn andere schadelijke stoffen die Tata Steel in te grote hoeveelheden uitstoot, hoewel deze geen gezondheidsschade opleveren, aldus het RIVM.

Plan van aanpak

In de brief, die hoort bij een ‘plan van aanpak’ om de fabriek schoner te krijgen, noemt Van Weyenberg ook een aantal maatregelen. Daarbij gaat het onder meer om het aanscherpen van vergunningen en het waar mogelijk opnemen van wettelijke verplichtingen om de uitstoot omlaag te krijgen. Dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toezicht houdt op de fabriek, hier mee bezig is, is echter al langer bekend. Zo heeft het al eerder de normen voor de zwavelzuurfabrieken aangescherpt, evenals normen voor stankoverlast.