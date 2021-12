Een legendarische recensie van de film ‘Joker’: ‘This happened to my buddy Eric’

Ruzie maken op sociale media, het is voor veel mensen een vast onderdeel van de dag geworden. Ook filmliefhebbers gaan geregeld knokkend over de virtuele straat, zeker als het over blockbusters met veel gepassioneerde fans gaat. Net als met popsterren hebben bepaalde filmreeksen megafans die woest worden op alles wat op kritiek lijkt. Volwassen mannen blijven gerust een week lang schreeuwen in de mentions van een journalist die een negatieve recensie van de nieuwe Ghostbusters-film schrijft, om maar iets te noemen.

Ik hang op allerlei plekken rond voor nieuws over films en serie en gifjes van de serie Succession. En er is slechts één sociaal netwerk dat ik niet meteen in het hokje ‘problematisch’ zou stoppen. Letterboxd is de naam. De afgelopen jaren groeide deze plek uit tot een grotendeels conflictvrij paradijs voor filmnerds. Simpel gezegd kun je Letterboxd een filmdatabase noemen. Net als de bekende Internet Movie Database (IMDb) staan praktisch alle films hier verzameld. Terwijl de gebruiksvriendelijkheid van IMDb sterk achteruit is gegaan door de toevoeging van redactionele toeters en bellen, lijken de mensen achter Letterboxd te snappen dat eenvoud belangrijk is. Gebruikers kunnen films en miniseries bijhouden in een overzichtelijk dagboek. Als ze willen kunnen ze daar een recensie delen met vrienden. Simpel, effectief.

De grootste fanatiekelingen kunnen proberen om iedere film die ze ooit gezien hebben te ‘loggen’, het liefst in combinatie met de datum waarop ze de film zagen. Daarnaast zijn er talloze lijstjes waarbij je films die je gezien hebt kunt afvinken. De thema’s gaan van algemeen (‘Alle Oscarwinnaars’) en handig (‘Goede films zonder seksscènes die je met je ouders kunt kijken’) tot zeer specifiek (‘Films waarin een hond een flashback heeft’).

Letterboxd werd in 2011 opgericht door Karl von Randow en Matthew Buchanan, twee filmliefhebbers uit Nieuw-Zeeland met een webdesignbedrijfje. Het was eerst een zijproject voor ze, maar dat is het inmiddels niet meer. De site is sterk gegroeid, zeker in coronatijd. Met zo’n drie miljoen leden zit Letterboxd echter niet hetzelfde universum als de grote spelers.

In de relatieve kleinschaligheid zit ook een deel van de kracht: Letterboxd voelt nog als een geheim genootschap waar de buitenwereld geen weet van heeft. Eentje waar grappen worden gemaakt die lang niet iedereen zal begrijpen. Een recensie van zes woorden bij de film Joker bijvoorbeeld, eentje die onder gebruikers legendarisch is geworden. „This happened to my buddy Eric”, schreef iemand over een film waarin we zien hoe een psychopaat zich verkleedt als clown. Dit gebeurde met mijn maat Eric.

Er zijn veel van dit soort recensies te vinden, vaak geschreven door jonge filmliefhebbers die niet aan hoofdletters doen. Er is zelfs een Twitteraccount (@InsaneLetterbox) die de grappigste en meest gestoorde recensies bijhoudt. Gelukkig zijn er ook genoeg serieuze beschouwingen te lezen. Sommige gebruikers kunnen zich absoluut meten met professionele filmcritici. Nu maar hopen dat de ruziemakers Letterboxd niet massaal zullen vinden.

Thijs Schrik is serierecensent