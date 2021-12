Doortastend als Aboutaleb is, kwam hij na de rellen gelijk met een idee op de proppen

Het is alweer twee weken geleden, maar Rotterdam is nog steeds niet bekomen van de rellen op de Coolsingel. De straten zijn weliswaar schoongeveegd, de uitgebrande wrakken zijn verwijderd, maar angst voor herhaling heerst. Ook op het Stadhuis.

Waardoor het zo vreselijk mis kon gaan, wordt maar niet duidelijk. Politiechef Fred Westerbeke is stellig. Hij heeft weliswaar geen sluitend bewijs, toch zijn de rellen volgens hem georganiseerd door criminelen met als doel de confrontatie aan te gaan met agenten. Op website Vers Beton betoogt hoogleraar Willem Schinkel dat het om meer dan alleen een ‘geweldsorgie’ ging – zoals burgemeester Aboutaleb de rellen noemde. Volgens Schinkel waren de rellen een teken van politiek onbehagen. Daarmee wil hij niet zeggen dat ‘even lekker losgaan’ een prima uiting van ontevredenheid is, wel dat er in onze stad meer speelt dan criminelen die de politie kapot willen maken en jongeren die uit verveling auto’s in de fik steken. Maar zie maar te achterhalen wat dit onbehagen precies is, wáárom duizend relschoppers er op 19 november in ’s hemelsnaam voor kozen de binnenstad compleet ondersteboven te keren.

Burgemeester Aboutaleb, doortastend als hij is, kwam wel vast met een idee op de proppen. Hij had zich enorm gestoord aan een meneer die met zijn videoapparaat verslag deed van de Coolsingelrellen, dat hij besloten heeft een noodwet te willen aannemen waarmee het mogelijk moet worden om live verslaglegging van rellen te verbieden. „Ik ben er als burgemeester klaar mee. Ze doen zich voor als journalist, maar dat is opruiing”, was zijn analyse. Het zal in the heat of the moment aan hem voorbij zijn gegaan dat opruiing – het aanzetten tot iets dat niet geoorloofd is – reeds strafbaar is, en dat het in Nederland nog altijd aan de rechter is om te oordelen of iets onder opruiing valt of niet. Let wel: het gaat hier niet om treitervloggers à la Ismaïl Ilgun die agenten opjagen, maar om het louter vastleggen en verspreiden van beelden.

Hoewel ik begrijp dat in een crisissituatie van alles bedacht wordt, deed het plan van Aboutaleb me wel even fronsen

Ook ik volgde de rellen vanuit mijn veilige thuishaven op sociale media, ik was niet de enige; vrienden aan de andere kant van de wereld keken live mee, stuurden filmpjes aan me door en verbaasden zich met mij over de razernij die door de binnenstad trok. Dat de onruststoker niet één type gast was, bleek wel uit het beeldmateriaal, dat bovendien handig werd ingezet bij de vervolging. Vijf dagen na de rellen konden de eerste twee verdachten al worden veroordeeld, omdat er zoveel beeldmateriaal was. Zelfs Maurice Meeuwissen, de Rotterdamse PVV-leider die niet bepaald bekend staat om zijn nuance, zag zich genoodzaakt zijn partijleider Geert Wilders te corrigeren op diens eenzijdige framing, dat de relschoppers vooral Marokkanen zouden zijn.

Hoewel ik heus wel begrijp dat in een crisissituatie van alles bedacht en gezegd wordt, deed het plan van Aboutaleb me wel even fronsen. Temeer omdat Rotterdam nog geen twee weken geleden door de Autoriteit Persoonsgegevens is teruggefloten vanwege het onrechtmatig filmen van Rotterdammers. Tijdens de lockdown vorig jaar reden camera-auto’s door de stad om te controleren of mensen wel genoeg afstand hielden. De beelden werden naar een centraal punt doorgestuurd, waar gemeenteambtenaren vervolgens konden besluiten of ze boa’s of politieagenten naar de gefilmde plek wilden sturen. Kniesoor die dat opruiing noemt.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker

