Een motorongeluk, op straat geleefd, een transitie en de Paralympische Spelen: Ingrid van Kranen bokste zichzelf door het leven

Ingrid van Kranen keek niet achterom. Dus vrienden en kennissen weten weinig van wat zich in haar jeugd heeft afgespeeld. Maar wat zij weten, en wat Van Kranen zelf vijf jaar geleden aan NRC vertelde, is genoeg voor meerdere mensenlevens.

Van Kranen werd in 1966 geboren in Zuid-Afrika. Thuis was ze niet veilig, dus werd ze opgevoed in een kindertehuis. Na een motorongeluk in 1990 werd ze blind, ze kreeg twee glazen ogen. Daardoor verloor ze haar baan als ingenieur op olieplatforms, en haar huis, en werd ze verstoten door haar echtgenote met wie ze twee dochters had.

Daarna leefde ze op straat, van een panfluit: als ze speelde op een terras kreeg ze eten, dan weer floot ze een overnachting in een pension bij elkaar. Nadat ze voor de zoveelste keer was beroofd en in elkaar geslagen, besloot ze in 1993 naar Nederland te gaan; het paspoort dankte ze aan haar Nederlandse vader. Toen was ze nog geen dertig.

Tot die tijd leefde ze als man, al wist ze van jongs af aan dat ze een vrouw was. „Waarom denk je dat ik een snee in m’n nek heb?”, was ongeveer het eerste dat Van Kranen tegen Rosl Veltmeijer-Smits in de sportschool in Vught zei, waarna ze vriendinnen werden. Van Kranen had net een operatie aan haar adamsappel gehad. „Ze vertelde alles uitgebreid, vooral over de geslachtsoperatie, en het liefst heel hard zodat iedereen in de sportschool mee kon luisteren”, vertelt Veltmeijer-Smits. Op de spinningfiets zongen ze samen uit volle borst I’m So Glad That I’m A Woman. Dat klonk eind oktober ook op haar uitvaart.

„Ze is echt een overlever”, zegt Mies Kuipers, die haar coachte in het discuswerpen bij de Bredase atletiekvereniging Sprint. „Ze heeft een enorm competitieve instelling. Als ze naar het station liep, dan wilde ze elke keer sneller. Dat sprak me erg aan.” En zo bereikten ze in 2016 de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

Daar was Van Kranen de enige blinde discuswerper die de 360-graden-draaitechniek beheerste, zegt Kuipers. Ze werd achtste. „Blind zijn zag ze niet als handicap”, zegt vriendin Veltmeijer-Smits, die haar een „Pippi Langkous in het kwadraat” noemt (‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’). Toen ze moest stoppen met discuswerpen wegens versleten knieën, ging Van Kranen handboogschieten. Kuipers: „Ze zou net aan kampioenschappen beginnen toen Covid-19 kwam.”

Veltmeijer-Smits noemt Van Kranen „openhartig en toegankelijk”, „maar niet als je in haar vaarwater komt”. Kuipers: „Ze had vaak het gevoel: je bent voor óf tegen mij.” Ze introduceerde zich eens als ‘ik ben Ingrid en ik ben lomp, wen er maar aan’ bij collega’s van de Coalitie voor Inclusie, vertelt bestuurslid Jeroen Veltheer. Via die organisatie ontwikkelde Van Kranen zich als ambassadeur voor slechtzienden, en daar ging ze soms verder in dan anderen.

Bekend werd ze met de Kruidvat-zaak in 2017. Medewerkers van het filiaal in Vught wilden Van Kranen niet aan de arm meenemen door de winkel. Ze kon wel een boodschappenlijstje afgeven, dan konden ze voor haar de spullen pakken. Dat was voor Van Kranen niet voldoende. Nog in de winkel belde ze antidiscriminatiebureau Radar, die haar hielp de zaak voor het College voor de Rechten van de Mens te krijgen. Dat oordeelde dat ze inderdaad was gediscrimineerd.

„Van zo iemand is er geen tweede. Zij voedde ons”, zegt Dave Bekkering van Radar. Hij ziet met een snelle blik in zijn computer wel dertig zaken die sinds 2017 zijn geïnitieerd door Van Kranen, ook wegens discriminatie op basis van haar genderidenteit. De laatste tijd hield ze zich vooral bezig met digitale toegankelijkheid voor slechtzienden. Ze was officieel tester bij Apple van de iPhone. Die betekende voor haar een revolutie, vertelde ze eens aan Lucas Middelhoff met wie ze veel contact had over antidiscriminatiebeleid in Vught toen hij raadslid was. „Vanuit haar stoel en met een oortje in reageerde ze binnen vijf minuten op alle mailtjes en appjes.”

Haar neiging „er het maximale uit te halen” kon anderen soms wel irriteren, zegt Bekkering. Een discountketen wilde haar wel aan haar arm door de winkel begeleiden als ze haar komst een dag van tevoren zou aankondigen, vertelt Bekkering. „‘Waarom?’, vroeg zij dan. ‘Dat hoeft toch niemand?’” De discountketen krabbelde terug. Van Kranen eiste in 2018 dat TomTom zijn navigatiesysteem ook toegankelijk maakte voor slechtzienden. Het College ging daar niet in mee omdat TomTom vooral is gericht op gemotoriseerd verkeer, en een heel nieuw product zou moeten ontwikkelen. Als de gemeente looproutes voor blinden uitzette, zei zij: hoezo bepaalt de gemeente waar ik loop?

Met dezelfde vastberadenheid als waarmee Van Kranen zich door het leven bokste, koos ze ook voor de dood. Begin dit jaar kreeg ze de diagnose longkanker. Toen duidelijk werd dat ze niet meer zou genezen, stopte ze met de behandelingen, vertelt Middelhoff. „Ze wilde nog op een sterke manier afscheid nemen.” Ze organiseerde thuis haar eigen afscheidsbijeenkomst met zo’n twintig vrienden en hulpverleners. Veltmeijer-Smits: „Ze zat erbij als een koningin.”

Enkele dagen voor haar dood vroeg ze Lucas Middelhoff te regelen dat ze 5.000 euro kreeg van de overheid. Als compensatie voor het leed als gevolg van de oude Transgenderwet die tot 2014 verplichtte tot sterilisatie om op papier van geslacht te veranderen. Ze wilde dat met dat geld haar uitvaart werd betaald, en haar as naar de ene dochter in Zuid-Afrika werd gestuurd met wie ze nog contact had. Wat overbleef moest naar een vereniging in Vught die armoede bestrijdt. Van Kranen leefde zelf op het minimum.

Veel vrienden kwamen er in die laatste maanden pas achter dat Van Kranen ook doof begon te worden. „Haar lichaam wens je niemand toe”, zegt oud-coach Mies Kuipers, „maar haar mind bleef ongebroken.”