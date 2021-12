In haar atelier schept Paula Rego een eigen droomwereld

Daar staat de bruinleren sofa met de vierkante blokken, die op een serie van Rego’s schilderijen prominent voorkomt. En daar in een hoek staat de vogelverschrikker, hij heeft dezelfde kale runderschedel, jas en witte handschoenen als op het schilderij Scarecrow and the Pig. En daar, de ladder uit The Pillowman, met de dwarsbalk die ook op het schilderij te zien is er nog aan gebonden.

In het atelier van de Portugees-Britse Paula Rego begin je als vanzelf een zoektocht naar de figuren uit haar kunstwerken. In een achterafstraatje in Noord-Londen ligt haar werkplaats verborgen achter twee non-descripte garagedeuren. Daarachter blijkt een soort immense verkleedkist schuil te gaan, losjes georganiseerd en met een luguber tintje. ‘Madhouse’, typeerden Britse media haar atelier al eens.

Haar vreemdgaande man verandert in een aap bij wie een vrouw zijn staart afknipt

Eén wand is tot aan het plafond bedekt met kledingrekken vol jurken, jasjes en circus-achtige outfits. Op een stellage liggen stapels hoofden van papier-maché met allerlei gezichtsuitdrukkingen. Bijna kale engelen met holle ogen en zwarte vleugels hangen aan het plafond. Levensgrote poppen zitten met kleinere poppen op schoot, daarnaast staan een opgezette vos en een lammetje op een bedje van knalgroen nepgras. Aan de muren hangen schetsen, sommige zijn af, andere nog niet.

Ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling die afgelopen weekend opende in het Kunstmuseum Den Haag geeft Rego’s zoon Nick Willing een rondleiding in haar atelier. Zelf is Paula Rego, ze is nu 86 jaar, daar op het moment te broos voor. Willing maakte in 2017 de documentaire Secrets and stories over zijn moeder (op 11 december ingekort te zien op NPO2) en vertelt hoe hij middagen lang met haar sprak over haar belevingswereld, haar leven en haar werk. „Elke zaterdag ging ik bij haar langs. We dronken thee, aten cakejes en ze vertelde verhalen die ik nog nooit had gehoord.”

Gezinsleven

Nu mag Rego hem haar atelier toevertrouwen – Willing ziet het als „een soort kinderkamer waar je als je vier of vijf jaar bent, met je eigen verbeelding een nieuwe wereld schept” – maar als kind was haar werkplaats verboden toegang voor hem en zijn zussen. „Ze wilde daar bezig zijn met haar kunst, met schilderen, dat wilde ze niet vermengen met het moederschap.” Rego’s werk gaat vaak over het gezinsleven, maar dan vooral over haar eigen strenge, conservatieve opvoeding en de Portugese dictatuur waar ze op jonge leeftijd onder te lijden had; niet zozeer over het leven thuis met haar kinderen.

Paula Rego, Self-portrait in Red (1966) Foto Museu Nacional de Arte Contemporânea/ Museu do Chiado, Lissabon

Paula Rego is altijd heel verlegen geweest en uitte zich met haar tekeningen en schilderijen, zegt zowel Nick Willing als Elena Crippa. Zij is conservator voor het Tate-museum in Londen, waar de tentoonstelling eerst hing voordat die in een iets kleinere samenstelling naar Den Haag is verhuisd. „Schilderen is een soort vlucht voor haar, waarin ze haar verhaal kan vertellen”, zegt Crippa, „vaak gecombineerd met haar behoefte een politieke boodschap over te brengen.”

In haar jongere jaren volgde Rego in Londen een kunstopleiding, maar ze pendelde veel op en neer tussen Engeland en Portugal, samen met haar grote liefde, schilder Victor Willing. Tijdens de jaren vijftig en zestig heerste in Portugal de fascistische dictator António de Oliveira Salazar, al werd Rego’s werk door diens autoriteiten niet zo serieus genomen. Ze bracht volgens Crippa met haar progressieve kunst, waarin ze in opstand kwam tegen de onderdrukking, andere Portugese kunstenaars in verlegenheid. „Deze jonge vrouw liet aan hen zien hoe het ook kon. Zij gaf wél een stem aan haar frustraties.” In 1965 had Rego zelfs een grote expositie in Lissabon waar ook kritische werken hingen.

Ondanks het persoonlijke in haar werk wilde Rego liever niet dat de aandacht te veel naar háár zou uitgaan. In 1998 maakte ze een reeks schilderijen over illegale abortussen in Portugal. Geregeld werd haar gevraagd of ze zelf ook abortus had laten plegen, vertelt Nick Willing. Altijd ontkende ze. „Het was niet functioneel om te vertellen over haar eigen ervaringen, dat zou afleiden van het doel.” Pas in zijn film een paar jaar geleden gaf ze toe – toen was abortus al gelegaliseerd in Portugal. „Ik had vele abortussen, en niet alleen ik”, zegt ze in de film.

Paula Rego, Red Monkey Offers Bear a Poisoned Dove (1981) Foto particuliere collectie

Dieren en poppen

Om min of meer dezelfde reden, om afstand te scheppen, veranderen Rego’s hoofdpersonen vaak in dieren. „Zo kan ze sterke instincten en verlangens beter tot uiting laten komen, de dierlijke kant van de mens meer de ruimte geven”, zegt Elena Crippa. Zo verandert haar vreemdgaande man – zelf had ze ook geregeld buitenechtelijke relaties – in een aap bij wie een vrouw zijn staart afknipt. In de serie Girl and Dog staat de relatie tussen een hond en een meisje centraal, waarin hun onderlinge verhoudingen steeds nogal onduidelijk zijn.

De poppen uit het atelier zijn vooral uit haar latere fasen; dit atelier heeft ze sinds begin jaren negentig. Daarvoor gebruikte ze graag vrienden of familie als haar modellen. Ook Nick Willing heeft voor haar model gestaan, in wat in Engeland en Portugal één van haar beroemdste schilderijen is: The Dance. Het verbeeldt de levensfasen van haar man Victor, die in 1988 na een lang ziekbed aan multiple sclerose overlijdt. Precies als ze aan dit schilderij werkt. Nick Willing staat model voor zijn vader, hij moet zijn pak en zijn schoenen aan. „Ze was radeloos. Maar de enige manier om het te verwerken is voor haar om te schilderen. Dus zei ze, ‘Nicky, kom, we moeten weer aan de slag’.”