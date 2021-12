Grote gemeenten willen 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen de maximale snelheid op bijna alle stadswegen zo snel mogelijk terugbrengen tot maximaal 30 kilometer per uur. Dat schrijft de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (PvdA, Verkeer en Vervoer) namens de vier gemeenten in een brief aan de Tweede Kamer, die de gemeente Amsterdam maandag naar NRC heeft gestuurd en waarover het AD eerder berichtte. De gewenste wijziging moet het aantal dodelijke verkeersslachtoffers fors terugdringen.

In de brief benadrukt De Vries dat „circa 80 procent” van alle ongelukken plaatsvindt op wegen binnen de bebouwde kom waarop maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden. Ook zou de overlevingskans op een weg waarop maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden 90 procent groter zijn bij een aanrijding dan op een weg met een maximale snelheid van 50 kilometer per uur.

Lees ook: Een update voor verkeershufters (opinie)

E-steps naar de rijbaan

De Vries noemt de noodzaak van nieuwe regelgeving daarom „enorm”. Verkeersdrempels aanleggen is volgens hem geen goede oplossing, omdat hulpdiensten zoals ambulances en de brandweer „dan niet snel genoeg ter plaatse zijn”. Momenteel mogen bestuurders van voertuigen op ongeveer de helft van de wegen in de vier gemeenten maximaal 30 kilometer per uur rijden.

De gemeenten willen ook dat nieuwe licht elektrische voertuigen (LEV’s) met een aan-uitknop zoveel mogelijk naar de rijbaan ‘verhuizen’. LEV’s zijn onder meer e-steps en zogeheten speed pedelecs, elektrische fietsen waarmee bestuurders harder dan 30 kilometer per uur kunnen rijden. Volgens De Vries is het snelheidsverschil ten opzichte van fietsers momenteel „te groot” en maken LEV’s fietspaden onveiliger.

Eerder meldde de gemeente Amsterdam dat de maximale snelheid in 2023 op meer dan de helft van de wegen waarop nu 50 kilometer per uur gereden mag worden, wordt teruggeschoefd naar 30 kilometer per uur.