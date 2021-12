Gewapende beveiligers mogen op Nederlandse schepen

Koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag mogen vanaf 1 januari particuliere beveiligers aan boord nemen die wapens dragen. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een reparatiewet voor de Wet ter bescherming van de koopvaardij.

Nederland was het enige maritieme land in Europa dat gewapende beveiligers aan boord van zeeschepen nog niet toestond.

De Nederlandse zeevaart vraagt al meer dan tien jaar toestemming voor particuliere gewapende beveiligers. Schepen die in risicovolle gebieden varen, konden wel al een beroep doen op het ministerie van Defensie. Maar niet altijd was een vessel protection detachment (VPD) met minimaal elf mariniers snel beschikbaar in geval van nood.

Politici hebben lang geaarzeld om gewapende beveiligers toe te staan. Daarmee geeft de staat een deel van zijn zwaardmacht op, het geweldsmonopolie van de overheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt een aantal eisen aan de ‘huurlingen’. Zo moeten beveiligingsfirma’s zich eerst registreren bij de overheid. Ook zijn zij verplicht uitgebreid verslag te doen – schriftelijk en via helmcamera’s – van voorvallen waarbij geweld is gebruikt.

Van de Wet ter bescherming van de koopvaardij mag verder alleen gebruik worden gemaakt in specifieke vaargebieden die de overheid heeft aangewezen. Op dit moment is er één hoogrisicogebied, de Golf van Aden tussen Somalië, Djibouti en Jemen.

Westelijk Afrika

Piraterij verschuift de laatste jaren echter naar andere gebieden, rond Afrika en naar de wateren bij Singapore. Nederlandse brancheorganisaties vragen de overheid al langer ook de Golf van Guinee in westelijk Afrika aan te wijzen als hoogrisicogebied. In de eerste negen maanden van 2021 vonden daar wereldwijd de meeste incidenten plaats: 28 gevallen van piraterij en gewapende overvallen, meldde het International Maritime Bureau . Volgens de organisatie neemt piraterij af. Tot en met september vonden wereldwijd in totaal 97 incidenten plaats. Dat is het laagste aantal sinds 1994.